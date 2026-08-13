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İstanbul'da can pazarı! Öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı, çok sayıda çocuk yaralandı

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İstanbul'da can pazarı! Öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı, çok sayıda çocuk yaralandı

Küçükçekmece E-5’te yaz kursu öğrencilerini taşıyan ticari araç kaza yaptı. Yol ayrımında önce bariyerlere, ardından direğe çarpan araçta can pazarı yaşandı. 5’i ağır 13 çocuk hastaneye sevk edilirken, şoför gözaltına alındı.

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Kaza saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Mahallesi E-5 kara yolu Florya Yanyol mevkiinde meydana geldi. Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren yaz kursundaki öğrenciler geziye götürüldü. Gezi dönüşü çocukları taşıyan M.K. idaresindeki ticari araç, yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından yön levhası direğine çarptı.

İstanbul'da can pazarı! Öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı, çok sayıda çocuk yaralandı
Başlık Resmiİstanbul'da can pazarı! Öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı, çok sayıda çocuk yaralandı

13 ÇOCUK YARALANDI, 5'İNİN DURUMU AĞIR

İçinde 13 çocuğun olduğu aracın bariyerin üzerine çıkmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 5’i ağır 13 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüsü M.K. ise gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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Yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kazaya tanık olan Eren Yerdelen, "Siyah bir araç süratli bir şekilde 150-160 kilometre hızla refüje çıktı. Bariyerlere doğru çarptı. Bu yol çok tehlikeli. Her hafta 1-2 kere kaza oluyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulması lazım. Yaralılar vardı, ambulansla hastaneye götürüldüler. Daha sonra polis ekipleri gelerek güvenlik önlemleri aldı. Şu anda trafiği açıyorlar" diye konuştu

İstanbul'da can pazarı! Öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı, çok sayıda çocuk yaralandı
Başlık Resmiİstanbul'da can pazarı! Öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı, çok sayıda çocuk yaralandı

Öte yandan, ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza yeri havadan görüntülendi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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