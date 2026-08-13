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Spor

İstanbul devinden Martinelli için 45 milyon avroluk teklif

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İstanbul devinden Martinelli için 45 milyon avroluk teklif

Transferin sessiz takımlarından Galatasaray'ın, Arsenal'in Brezilyalı sol kanat oyuncusu Gabriel Martinelli için 45 milyon avroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.

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Yeni sezon öncesinde tek transferini Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katarak yapan sarı kırmızılılar, takviye için girişimlerine hız verdi.

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TEKLİF MASADA

Galatasaray'ın, Premier Lig devi Arsenal'de forma giyen Gabriel Martinelli için 45 milyon avroluk resmi teklif sunduğu ileri sürüldü. Sky Sport DE'nin haberine göre, Galatasaray'ın Martinelli için yaptığı 45 milyon avroluk teklif, Arsenal'in önüne geldi. Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray'ın transferdeki öncelikli hedefi olduğu belirtildi.

Gabriel Martinelli
Başlık ResmiGabriel Martinelli

ARSENAL KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 53 maça çıkan Martinelli, 11 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kariyerinde tüm kulvarlarda 296 maçta 68 gol ve 38 asisti bulunuyor. 2019’da Ituano’dan 7,1 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Martinelli'nin 2027 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi devam ediyor.

LEAO BEKLEMEDE

Galatasaray'ın sol kanat için bir numaralı hedefinin Rafael Leao olduğu, Milan ile görüşmelerin devam ettiği ve en iyi teklifi sarı kırmızılı takımın yaptığı belirtiliyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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