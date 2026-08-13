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MasterChef Nilay kimdir? MasterChef Elif Nilay Özgen'in yaşı, mesleği ve biyografisi

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MasterChef Nilay kimdir? MasterChef Elif Nilay Özgen'in yaşı, mesleği ve biyografisi
Fotoğraf Başlığı MasterChef Nilay kimdir? MasterChef Elif Nilay Özgenin yaşı, mesleği ve biyografisi

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro mücadelesinin dikkat çeken yarışmacılarından Elif Nilay Özgen gündeme geldi. Mutfağa olan ilgisi aileden gelen genç yarışmacının hayatı, mesleki geçmişi ve gastronomi alanındaki deneyimi izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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MasterChef Türkiye'nin 2026 sezonunda ana kadro şekillenirken yarışmacıların kariyerleri de merak konusu oluyor. Şeflerin karşısına farklı etaplarda hazırladığı tabaklarla çıkan Elif Nilay Özgen, ana kadroya katılmayı başaran isimlerden biri oldu. "MasterChef Nilay kimdir?", "Elif Nilay Özgen kaç yaşında, nereli?" ve "MasterChef Nilay ne iş yapıyor?" aramaları da hız kazandı.

MASTERCHEF NİLAY KİMDİR?

Elif Nilay Özgen, MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışan ve ana kadroya seçilen genç şeflerden biri. Bolu'nun Mengen ilçesinden olan Nilay'ın mutfakla tanışması aileden geliyor.

MasterChef serüveninden önce de kendisini gastronomi alanında geliştirmeye devam eden Nilay'ın yaklaşık 7 yıldır sektör içerisinde olduğu biliniyor. Mesleki tecrübesini eğitimle de destekleyen genç yarışmacı, mutfak kariyerini hem uygulamalı hem de akademik açıdan ilerletiyor.

MasterChef Nilay kimdir? MasterChef Elif Nilay Özgenin yaşı, mesleği ve biyografisi
Başlık ResmiMasterChef Nilay kimdir? MasterChef Elif Nilay Özgenin yaşı, mesleği ve biyografisi

MASTERCHEF ELİF NİLAY ÖZGEN KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

MasterChef Elif Nilay Özgen 24 yaşında. Bolu Mengenli olan yarışmacı, gastronomi sektöründe çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 7 yıldır mutfak alanında deneyim kazanan Nilay için aşçılık aynı zamanda aileden gelen bir meslek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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