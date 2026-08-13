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Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması: Mali yapılanmaya yönelik bir operasyon

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Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması: Mali yapılanmaya yönelik bir operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin, operasyonun herhangi bir dini görüş, cemaat veya sivil toplum kuruluşunu hedef almadığını belirtti. Gürlek, soruşturmanın kara para aklama ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlar kapsamında mali yapılanmaya yönelik olduğunu söyledi.

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Trabzon programı sırasında AK Parti 25. Yıl Teşkilat Buluşması Programı'na katılan Adalet Bakanı Akın Gürlek, burada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

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"OPERASYON MALİ YAPILANMAYA YÖNELİK"

Bakan Akın Gürlek, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik operasyonla ilgili sorulan soruya "Kara para aklama, vergi kanununa muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 48 kişi hakkında, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor, yakalanamayanlar var. Ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı" diye konuştu.

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması: Mali yapılanmaya yönelik bir operasyon
Başlık ResmiBakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması: Mali yapılanmaya yönelik bir operasyon

FENERBAHÇE OTOBÜSÜ SALDIRISI: YENİ DELİLLER BULUNDU

2015 yılındaki Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik saldırı ile ilgili yürütülen operasyon Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe otobüsüne Rize deplasmanı dönüşünde Trabzon'un Sürmene ilçesinde yapılan silahlı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma ile ilgili soru üzerine ise "4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı, biliyorsunuz. Bu bizim, özellikle Adalet Bakanlığında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı, Trabzon Başsavcılığımız da yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Burada soruşturma yapma yetkisi Başsavcılığa ait. Yani şu an tutuklamaya sevk edildi mi ya da gözaltı süresi doldu mu, o konuda ben bilmiyorum ama yani özellikle yeni deliller, HTS baz istasyonu kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı Başsavcılıkça operasyon yapıldı. Yani faili meçhul suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bunu ilgiyle, kararlılıkla, özellikle faili meçhul suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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