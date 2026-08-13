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T-Otomobil

ÖTV'siz araba fiyatları belli oldu: En ucuz model 783 bin TL! İşte marka marka liste

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ÖTV'siz araba fiyatları belli oldu: En ucuz model 783 bin TL! İşte marka marka liste

Ağustos 2026 itibarıyla ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınabilecek otomobiller ve güncel ÖTV'siz fiyatları belli oldu. Peki ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınabiliyor, ÖTV'siz araba fiyatları ne kadar ve 2026'da engelli araç alımında hangi şartlar geçerli? İşte marka marka güncel fiyat listesi.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

ÖTV muafiyetli araçlar ve ÖTV'siz araba fiyatları, Ağustos 2026'da otomobil satın almak isteyen hak sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2026 yılıyla birlikte ÖTV istisnasından yararlanılabilecek araçlar için geçerli olan fiyat sınırı yeniden belirlenirken, araçlarda yerli katkı oranı şartı da uygulanıyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte ÖTV muafiyetli araç pazarında alınabilecek modellerin kapsamı da değişti. Fiat, Renault, Toyota, Hyundai ve Togg gibi Türkiye'de üretim gerçekleştiren markaların belirli modelleri ve versiyonları şartları karşılamaları halinde ÖTV istisnası kapsamında değerlendirilebiliyor.

2026 yılında ÖTV muafiyetli araçlarda vergiler dahil satış bedeli için uygulanan üst sınır 2. 873.900 TL. Bununla birlikte yalnızca fiyat sınırının altında kalmak yeterli değil; aracın mevzuatta belirtilen en az yüzde 40 yerlilik katkı oranı ve diğer şartları da karşılaması gerekiyor.

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTINI HANGİ MODELLER SAĞLIYOR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları Listesi'ne göre 1 Temmuz 2026’dan itibaren ÖTV muafiyeti için yüzde 40 yerlilik oranını karşılayan marka ve modeller şöyle:

HYUNDAİ - i20, Bayon

RENAULT – Megane, Boreal, Duster, Clio

FİAT – Egea Sedan, Egea Cross

TOYOTA – C-HR, Corolla, Corolla Hybrid

TOGG – T10X, T10F

Peki Ağustos 2026'da ÖTV'siz hangi modeller alınabiliyor? ÖTV muafiyetli tahmini araç fiyatları ne kadar? Hangi otomobiller 2026 ÖTV muafiyeti şartlarını karşılıyor? İşte güncel liste ve marka marka ÖTV'siz araç fiyatları...

Egea Sedan versiyonlarıListe fiyatıMuafiyetli Fiyat
Easy 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel1.384.900 TL783.400 TL
Easy 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel1.789.900 TL1.014.800 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel1.489.900 TL843.400 TL
Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel1.859.900 TL1.025.500 TL
Lounge 1.6 Manuel M.Jet 130 HP Dizel1.559.900 TL883.400 TL
Lounge 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel1.929.900 TL1.064.400 TL
Street 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel1.850.500 TL1.020.300 TL
Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel1.880.500 TL1.036.900 TL
Lounge 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel1.950.500 TL1.075.800 TL
Limited 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel1.990.500 TL1.098.000 TL
TOGGListe fiyatıTahmini Muafiyetli Fiyat
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil1.909.048 TL1.300.000 TL
Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil2.219.668 TL1.510.000 TL
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzi2.411.000 TL1.640.000 TL
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil1.884.980 TL1.120.000 TL
Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil2.195.600 TL1.300.000 TL
Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil2.370.930 TL1.400.000 TL
RENAULTListe fiyatıTahmini Muafiyetli Fiyat
Clio evolution plus TCe EDC 115 hp1.830.000 TL1.017.000 TL
Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp2.035.000 TL1.130.000 TL
Megane Touch 1.3 TCe 140 bg1.841.000 TL1.023.000 TL
Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg2.199.000 TL1.221.667 TL
Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg2.349.000 TL1.305.000 TL
Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg2.699.000 TL1.500.000 TL
Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp2.194.000 TL1.218.889 TL
Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp2.269.000 TL1.260.556 TL
Boreal iconic Turbo TCe EDC 145 hp2.860.000 TL1.589.000 TL
Duster evolution Eco-G 120 hp1.865.000 TL1.036.000 TL
Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp2.010.000 TL1.117.000 TL
Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp2.750.000 TL1.528.000 TL
Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp2.080.000 TL1.155.000 TL
Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp2.570.000 TL1.428.000 TL
Duster techno hybrid 4x4 LPG 150 hp2.800.000 TL1.555.000 TL
TOYOTAListe fiyatıMuafiyetli Fiyat
Corolla Vision Plus Multidrive S1.850.000 TL1.033.117 TL
Corolla Dream Multidrive S2.040.000 TL1.138.673 TL
Corolla Dream X-Pack Multidrive S1.950.000 TL1.088.673 TL
Corolla Flame X-Pack Multidrive S1.999.000 TL1.115.895 TL
Corolla Passion X-Pack Multidrive S2.525.000 TL1.334.638 TL
Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT2.530.000 TL1.495.081 TL
Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT2.500.000 TL1.477.434 TL
C-HR Flame e-CVT2.250.000 TL1.330.375 TL
C-HR Passion e-CVT2.745.000 TL1.532.389 TL
HYUNDAİListe fiyatıTahmini Muafiyetli Fiyat
1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump1.480.000 TL822.222 TL
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump1.654.000 TL918.888 TL
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style1.686.000 TL936.000 TL
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style GSR2C1.701.000 TL945.000 TL
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite1.805.304 TL1.002.000 TL
1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite GSR2C1.819.887 TL1.011.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump1.567.000 TL870.555 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump1.570.000 TL872.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style1770.666 TL983.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style GSR2C1.785.248 TL992.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite1.968.000 TL1.093.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite GSR2C1.990.000 TL1.105.500 TL

KİMLER ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALABİLİR?

Engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan kişiler, belirli şartları sağlayan araçları ÖTV ödemeden ilk kez satın alabiliyor. Bu grupta özel tertibat ve aracı kişinin bizzat kullanması şartı genel olarak aranmıyor.

Son yapılan düzenlemeyle araç değişim süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

2026'da yapılan düzenlemeyle önemli bir kategori daha net şekilde tanımlandı. Ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı belirlenen kişiler de ÖTV istisnasından yararlanabiliyor. Bunun sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekiyor.

Burada kritik nokta, kişinin yalnızca toplam engellilik oranının yüzde 40 olması değil; ortopedik engelin oranının yüzde 40 veya üzerinde olması ve bu nedenle sürücü belgesi alamayacağının belgelenmesi.

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