ÖTV'siz araba fiyatları belli oldu: En ucuz model 783 bin TL! İşte marka marka liste

Ağustos 2026 itibarıyla ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınabilecek otomobiller ve güncel ÖTV'siz fiyatları belli oldu. Peki ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınabiliyor, ÖTV'siz araba fiyatları ne kadar ve 2026'da engelli araç alımında hangi şartlar geçerli? İşte marka marka güncel fiyat listesi.

ÖTV muafiyetli araçlar ve ÖTV'siz araba fiyatları, Ağustos 2026'da otomobil satın almak isteyen hak sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2026 yılıyla birlikte ÖTV istisnasından yararlanılabilecek araçlar için geçerli olan fiyat sınırı yeniden belirlenirken, araçlarda yerli katkı oranı şartı da uygulanıyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte ÖTV muafiyetli araç pazarında alınabilecek modellerin kapsamı da değişti. Fiat, Renault, Toyota, Hyundai ve Togg gibi Türkiye'de üretim gerçekleştiren markaların belirli modelleri ve versiyonları şartları karşılamaları halinde ÖTV istisnası kapsamında değerlendirilebiliyor.

2026 yılında ÖTV muafiyetli araçlarda vergiler dahil satış bedeli için uygulanan üst sınır 2. 873.900 TL. Bununla birlikte yalnızca fiyat sınırının altında kalmak yeterli değil; aracın mevzuatta belirtilen en az yüzde 40 yerlilik katkı oranı ve diğer şartları da karşılaması gerekiyor.

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTINI HANGİ MODELLER SAĞLIYOR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları Listesi'ne göre 1 Temmuz 2026’dan itibaren ÖTV muafiyeti için yüzde 40 yerlilik oranını karşılayan marka ve modeller şöyle:

HYUNDAİ - i20, Bayon

RENAULT – Megane, Boreal, Duster, Clio

FİAT – Egea Sedan, Egea Cross

TOYOTA – C-HR, Corolla, Corolla Hybrid

TOGG – T10X, T10F

Peki Ağustos 2026'da ÖTV'siz hangi modeller alınabiliyor? ÖTV muafiyetli tahmini araç fiyatları ne kadar? Hangi otomobiller 2026 ÖTV muafiyeti şartlarını karşılıyor? İşte güncel liste ve marka marka ÖTV'siz araç fiyatları...

Egea Sedan versiyonları Liste fiyatı Muafiyetli Fiyat Easy 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel 1.384.900 TL 783.400 TL Easy 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 1.789.900 TL 1.014.800 TL Urban 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel 1.489.900 TL 843.400 TL Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 1.859.900 TL 1.025.500 TL Lounge 1.6 Manuel M.Jet 130 HP Dizel 1.559.900 TL 883.400 TL Lounge 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 1.929.900 TL 1.064.400 TL Street 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 1.850.500 TL 1.020.300 TL Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 1.880.500 TL 1.036.900 TL Lounge 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 1.950.500 TL 1.075.800 TL Limited 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 1.990.500 TL 1.098.000 TL

TOGG Liste fiyatı Tahmini Muafiyetli Fiyat Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL 1.300.000 TL Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL 1.510.000 TL Togg T10X V2 RWD Uzun Menzi 2.411.000 TL 1.640.000 TL Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL 1.120.000 TL Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL 1.300.000 TL Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL 1.400.000 TL

RENAULT Liste fiyatı Tahmini Muafiyetli Fiyat Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL 1.017.000 TL Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL 1.130.000 TL Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.023.000 TL Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL 1.221.667 TL Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 1.305.000 TL Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 1.500.000 TL Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.194.000 TL 1.218.889 TL Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.269.000 TL 1.260.556 TL Boreal iconic Turbo TCe EDC 145 hp 2.860.000 TL 1.589.000 TL Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.036.000 TL Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.010.000 TL 1.117.000 TL Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.750.000 TL 1.528.000 TL Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.080.000 TL 1.155.000 TL Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.570.000 TL 1.428.000 TL Duster techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.800.000 TL 1.555.000 TL

TOYOTA Liste fiyatı Muafiyetli Fiyat Corolla Vision Plus Multidrive S 1.850.000 TL 1.033.117 TL Corolla Dream Multidrive S 2.040.000 TL 1.138.673 TL Corolla Dream X-Pack Multidrive S 1.950.000 TL 1.088.673 TL Corolla Flame X-Pack Multidrive S 1.999.000 TL 1.115.895 TL Corolla Passion X-Pack Multidrive S 2.525.000 TL 1.334.638 TL Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.530.000 TL 1.495.081 TL Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.500.000 TL 1.477.434 TL C-HR Flame e-CVT 2.250.000 TL 1.330.375 TL C-HR Passion e-CVT 2.745.000 TL 1.532.389 TL

HYUNDAİ Liste fiyatı Tahmini Muafiyetli Fiyat 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump 1.480.000 TL 822.222 TL 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 1.654.000 TL 918.888 TL 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style 1.686.000 TL 936.000 TL 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style GSR2C 1.701.000 TL 945.000 TL 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite 1.805.304 TL 1.002.000 TL 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite GSR2C 1.819.887 TL 1.011.000 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump 1.567.000 TL 870.555 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump 1.570.000 TL 872.000 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style 1770.666 TL 983.000 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style GSR2C 1.785.248 TL 992.000 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite 1.968.000 TL 1.093.000 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite GSR2C 1.990.000 TL 1.105.500 TL

KİMLER ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALABİLİR?

Engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan kişiler, belirli şartları sağlayan araçları ÖTV ödemeden ilk kez satın alabiliyor. Bu grupta özel tertibat ve aracı kişinin bizzat kullanması şartı genel olarak aranmıyor.

Son yapılan düzenlemeyle araç değişim süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

2026'da yapılan düzenlemeyle önemli bir kategori daha net şekilde tanımlandı. Ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı belirlenen kişiler de ÖTV istisnasından yararlanabiliyor. Bunun sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekiyor.

Burada kritik nokta, kişinin yalnızca toplam engellilik oranının yüzde 40 olması değil; ortopedik engelin oranının yüzde 40 veya üzerinde olması ve bu nedenle sürücü belgesi alamayacağının belgelenmesi.

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