Küçükçekmece korkutan kaza! Önce bariyerlere sonra direğe çarptı, 12 çocuk ve şoför yaralandı
Küçükçekmece E5'te çocukları taşıyan ticari araç önce bariyerlere ardından direğe çarptı. Yürekleri ağza getiren kazada 12 çocuk ve şoför yaralandı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Sefaköy E5 Edirne istikametinde saat 16.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, yol ayrımında önce bariyerlere ardından üzerinde yön levhasının bulunduğu direğe çarptı.
ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU
Yaz kursuna giden çocukları taşıdığı öğrenilen aracın yaptığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada yaralananları yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
12 ÇOCUK YARALANDI
Kazada şoför ve araçta bulunan 12 çocuk yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası yolda bir süre uzun araç kuyrukları oluştu, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.