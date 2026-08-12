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Yaşam

16 saat 27 dakikada sürdü! THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu tamamlandı

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16 saat 27 dakikada sürdü! THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu tamamlandı
Fotoğraf Başlığı 16 saat 27 dakikada sürdü! THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu tamamlandı

Avustralya’dan İtalya’ya uçan Türk Hava Yolları (THY), tarihinin en uzun aktarmasız uçuşunu gerçekleştirdi. Uçak, 13 bin 800 kilometrelik mesafeyi 16 saat 27 dakikada tamamladı.

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Türk Hava Yolları (THY), tarihinde bir rekora imza attı. THY, tarihinin en uzun aktarmasız uçuşunu Avustralya’dan İtalya’ya gerçekleştirdi.

THY’nin İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Avustralya turnesi kapsamında gerçekleştirdiği özel charter operasyonu, şirket tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu olarak kayıtlara geçti.

16 saat 27 dakikada sürdü! THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu tamamlandı
Başlık Resmi16 saat 27 dakikada sürdü! THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu tamamlandı

AVUSTRALYA'DAN İTALYA'YA

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ten edinilen bilgiye göre, TC-LJE kuyruk tescilli Boeing 777-300ER tipi uçak, Juventus kafilesini Avustralya'nın Perth kentinden İtalya'nın Torino kentine taşıdı. Yaklaşık 13 bin 800 kilometrelik mesafe aktarmasız kat edilirken, yolculuk 16 saat 27 dakikada sürdü.

16 saat 27 dakikada sürdü! THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu tamamlandı
Başlık Resmi16 saat 27 dakikada sürdü! THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu tamamlandı

REKOR KIRDI

Söz konusu operasyon, uçuş süresi ve katedilen mesafe açısından THY'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği aktarmasız uçuşlar arasında yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ UÇUŞ 14 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Juventus, Perth'te Inter ile oynanan "Derby d'Italia" karşılaşmasının ardından Avustralya programını sürdürmüş, dönüş yolculuğu için THY'den özel charter hizmeti almıştı. Operasyonda kullanılan TC-LJE kuyruk tescilli uçak, Juventus kafilesini almak üzere daha önce İstanbul'dan Perth'e TK3700 sefer sayısıyla yaklaşık 14 saat 30 dakikalık pozisyon uçuşu gerçekleştirmişti.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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