Fenerbahçe'de şok sakatlık: Gençlerbirliği maçında yok
Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Mert Günok, Strum Graz ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sakatlandı.
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçını Gençlerbirliği deplasmanında oynayacak olan Fenerbahçe'ye deneyimli file bekçisi Mert Günok'tan kötü haber geldi.
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GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK
Yayıncı kuruluş Beinsports'un haberine göre; ağrıları bulunan Mert Günok, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. 37 yaşındaki kalecinin durumu, sağlık ekibinin kontrolü altında gün gün takip edilecek.
KALE TARIK'A EMANET
Mert Günok'un Lyon maçına yetiştirilmesinin hedeflendiği, başkent ekibine karşı oynanacak müsabakada ise kaleyi Ederson'un değil, Tarık Çetin'in koruyacağı belirtildi.
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