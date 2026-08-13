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Spor

Fenerbahçe'de şok sakatlık: Gençlerbirliği maçında yok

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Fenerbahçe'de şok sakatlık: Gençlerbirliği maçında yok

Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Mert Günok, Strum Graz ile oynanan Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sakatlandı.

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Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçını Gençlerbirliği deplasmanında oynayacak olan Fenerbahçe'ye deneyimli file bekçisi Mert Günok'tan kötü haber geldi.

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GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK

Yayıncı kuruluş Beinsports'un haberine göre; ağrıları bulunan Mert Günok, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. 37 yaşındaki kalecinin durumu, sağlık ekibinin kontrolü altında gün gün takip edilecek.

Mert Günok
Başlık ResmiMert Günok

KALE TARIK'A EMANET

Mert Günok'un Lyon maçına yetiştirilmesinin hedeflendiği, başkent ekibine karşı oynanacak müsabakada ise kaleyi Ederson'un değil, Tarık Çetin'in koruyacağı belirtildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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