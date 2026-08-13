ÖZEL | Fenerbahçe'nin Lukaku bombasını İtalyanlar değerlendirdi: Süper Lig'in en güçlü forveti

Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerleyen ve başarılı performansını yeni sezonda lige de yansıtmak isteyen Fenerbahçe, forvet transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Romelu Lukaku’yu kadrosuna katarak dikkat çeken bir transfere daha imza attı. İtalyan gazeteciler, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar yaşadığı için formasından uzak kalan tecrübeli ismin transferini Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi. Meslektaşlarımız, Fenerbahçe’nin Lukaku takviyesini "Mohamed Salah’tan sonra bu sezon Süper Lig’e gelen en iyi ikinci transferi" olarak nitelendirdi.

Fenerbahçe, uzun süren transfer görüşmeleri sonucunda Napoli’nin 33 yaşındaki golcüsü Romelu Lukaku ile anlaşma sağladı. Lukaku ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacağını duyuran ve yıldız ismi dün gece İstanbul’a indiren sarı-lacivertliler, önemli bir transfer başarısına daha imza atarak taraftarlarından alkış aldı. İtalyan gazeteciler, ses getiren transfer sonrası Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarımız, Lukaku’nun Fenerbahçe’deki yeni sayfasıyla ilgili düşüncelerini aktardı.

"LUKAKU, FENERBAHÇE’DE BÜYÜK BİR ETKİ YAPMAK İSTEYECEK"

Tuttocagliari.net muhabiri Vittorio Arba, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla ağır sakatlık yaşayan ve sadece 7 maçta forma giyen Lukaku’nun bu sezon hırslı bir görüntü çizeceğini savundu. Arba, “Geçen sezonu Napoli'de sakatlıklarla boğuşarak geçiren Lukaku, Fenerbahçe'deki yeni macerasına mükemmel bir form durumuyla başlıyor. Belçikalı forvet, Belçika ile geçirdiği mükemmel Dünya Kupası'nın ardından yeni kulübünde de büyük bir etki yapmak isteyecektir. Teknik becerileri tartışılmaz; savunma arkasındaki boşluklara nasıl hücum edeceğini biliyor ve top ayağındayken hızlandığında onu durdurmak son derece zorlaşıyor. Inter için bu şekilde attığı gollerin sayısına bir bakın. İki sezon önce Napoli-Cagliari maçında attığı ve şampiyonluğu getiren golü de hatırlayabiliriz; topu sürmeye başladığı anda Yerry Mina'yı adeta çıldırttı. Mina, kesinlikle sıradan bir savunmacı değil. Fiziksel açıdan inanılmaz derecede güçlü; bana kalırsa kesinlikle Türkiye transfer döneminin en önemli transferi; belki de sadece Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi bunun önündedir” diye konuştu.

Fenerbahçe'nin 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Belçikalı santrfor Romelu Lukaku, İstanbul'a geldi.

“SÜPER LİG’İN KALİTESİ YÜKSEK, AVRUPA LİGLERİNDEN GERİ KALMIYOR”

Süper Lig’deki artan kaliteye ve bu kapsamda Belçikalı yıldızın Fenerbahçe tercihine değinen İtalyan gazeteci, “Türkiye'ye gelen isimleri göz önünde bulundurursak - Lukaku, Mohamed Salah, Dusan Vlahovic ve Mason Greenwood, Türk transfer döneminin şu ana kadarki en büyük transferlerinden sadece birkaçı - Türk futbolunun kalitesi son derece yüksek ve Avrupa'nın büyük liglerinden hiçbir şekilde geri kalmıyor. Ayrıca Osimhen, Gündoğan, Asensio, Guendouzi, Skriniar, Kanté ve daha pek çok oyuncuyu da unutmamalıyız. Türk kulüplerinin sunduğu yüksek maaşlar ve Fenerbahçe gibi takımların yanı sıra Türk futbolunun diğer devlerinin prestiji, Lukaku'yu Türkiye'yi seçmeye ikna etmede kesinlikle etkili oldu” ifadelerini kullandı.

“LUKAKU, MURIQI’DEN SEVİYE OLARAK ÜSTÜN. BENCE ASIL FORVET LUKAKU OLACAK”

Lukaku’nun kadrodaki yerine vurgu yapan deneyimli gazeteci, takımda yaşanması muhtemel rekabete de vurgu yaparak şöyle devam etti:

Lukaku, şüphesiz Fenerbahçe'nin asıl forveti olacak ve bana kalırsa yerini tehdit edecek gerçek bir rakibi bulunmayacak. Bence Greenwood ve Asensio ile birlikte oynarken hiçbir sorun yaşamayacak çünkü her ikisinin de karakter özellikleri "Büyük Rom"unkine çok iyi uyuyor. Şu anda, Muriqi’nin Lukaku’nun yedeği olacağını düşünüyorum; hatta inanılmaz derecede sıkı çalışsa bile, Belçikalı 9 numaranın ilk 11’deki yerini elinden alması için bu yeterli olmayabilir. Muriqi'in İspanya'da harika sezonlar geçirdiği ve öncesinde Türkiye'de de çok iyi bir performans sergilediği doğru; buna karşın İtalya'daki Lazio macerası büyük hayal kırıklığı oluşturmuştu. Ancak bana göre Lukaku, ondan en az 2-3 seviye daha üstün.

“PERFORMANS SERGİLEME KONUSUNDA MOTİVE OLDUĞUNDA RAKİPSİZDİR”

Belçikalı golcünün mental özelliklerine değinen Arba, bu konuyu iki ucu keskin bir bıçağa benzetti. Lukaku’nun zaman zaman motivasyon kaybı yaşadığına dikkat çeken Vittorio Arba, “Lukaku'nun zihniyeti iki ucu keskin bir bıçak olabilir. Takıma %100 odaklandığında ve performans sergileme konusunda tam anlamıyla motive olduğunda, neredeyse rakipsizdir. Bu olumlu zihniyet sayesinde; Anderlecht, Chelsea, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli dahil olmak üzere forma giydiği çeşitli kulüplerde kısa sürede kendine yer edinebildi. Ancak, motivasyonunu kaybetmeye başladığında veya ortam değişikliği istediğine karar verdiğinde, tavrı sorunlu hale gelebilir ve takım için katma değerden ziyade bir yük haline dönüşebilir. Hele bir Inter'den —hem ilk hem de ikinci, ama bilhassa ikinci seferindeki— ayrılışının koşullarını ve Napoli macerasının nasıl sona erdiğini bir düşünün. Oyuncunun, Napoli'ye dönüp takımın şampiyonluk mücadelesine katkı sağlamak yerine Dünya Kupası'na hazırlanmak için Belçika'da kalmayı tercih etmesi ve geçen sezonki sakatlık sürecinin yönetimi, bu durumu zaten zorlaştırmıştı” şeklinde konuştu.

Belçikalı yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi.

“FENERBAHÇE, SÜPER LİG’DEKİ EN GÜÇLÜ FORVETE SAHİP”

33 yaşındaki yıldızın takıma gelmesiyle Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolunda avantaj kazandığının altını çizen İtalyan gazeteci, son olarak şunları ifade etti:

Bence onun gelişi Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını önemli ölçüde artırdı; çünkü artık muhtemelen tüm Türkiye Süper Ligi'ndeki en güçlü forvete sahipler. Bence Lukaku, %100 formundayken Galatasaraylı Osimhen'den daha fazlasına sahip; ayrıca kariyeri boyunca, Türk futbolunda yakın zamanda gerçekleşen bir diğer önemli transfer olan Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'ten daha iyi bir forvet olduğunu da kanıtladı. Her halükârda, Türkiye Ligi’ni takip etmek çok heyecan verici olacak; Fenerbahçe'de Greenwood ve Lukaku, Trabzonspor'da Salah, Galatasaray'da Osimhen ve elbette Beşiktaş'ta Vlahovic'in yer alması göz önüne alındığında, bu yıl ligi özellikle büyük bir ilgiyle izleyeceğim. Ayrıca Beşiktaş'ın, Cagliari'de kalmasını çok istediğim Semih Kılıçsoy gibi bir yeteneğe yeniden sahip olacağını da unutmamalıyız. Semih’in de Vincenzo Italiano gibi bir teknik direktörle, siyah-beyaz formayla harika işler başaracağına eminim. Lukaku'ya gelince, bence 15 golü rahatlıkla atar ve eğer sakatlık yaşamazsa 20 gole de rahatlıkla ulaşabilir.

"HÜCUMU TEK BAŞINA SIRTLAYABİLEN BİR FORVET"

İtalya’nın çeşitli medya mecralarında yorumcu ve gazeteci olarak görev yapan Matteo Marceddu ise yıldız ismin teknik özelliklerine vurgu yaparak, “Lukaku, topu korurken ve sol ayağıyla gol vuruşu yaparken olağanüstü bir güce sahip. Aynı zamanda fiziksel olarak çok güçlü bir forvet. O, hücumu tek başına sırtlayabilen bir oyuncu; bunu da İtalya'da Inter, Roma ve son olarak Napoli ile başarılar kazanıp etkili bir performans sergileyerek kanıtladı” diye konuştu.

“LUKAKU, FENERBAHÇE TERCİHİYLE YENİLENEN HIRSINI ORTAYA KOYUYOR”

Lukaku’nun yeni bir meydan okuma için Fenerbahçe’yi tercih ettiğini belirten Marceddu, “Türkiye Ligi, hem kulüpleri hem de milli takımı (Dünya Kupası'ndan erken elenmelerine rağmen) kapsayan ve giderek büyüyen bir hareketin parçasıdır. Birçok Türk kulübünün hedefleri — en son olarak Salah’ı kadrosuna katan Trabzonspor’unki gibi — hızla yükseliyor. Bu durum, Icardi, Mertens, Osimhen, Dzeko ve şimdi de Lukaku'nun transferleriyle daha da belirginleşiyor. Bu oyuncunun transferi, Napoli’deki kıyasıya rekabetten uzaklaşmayı tercih ederek, İtalyan futbolunun defansif taktiklerinin daha az kısıtlayıcı olduğu bir lige geçiş yapmayı seçmesiyle, belirleyici bir rol oynama konusundaki yenilenen hırsını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“GREENWOOD İLE OLAN UYUMUNU İZLEMEK BÜYÜK BİR KEYİF OLACAK”

Belçikalı yıldızın Mason Greenwood ile iyi bir uyum sağlayacağını söyleyen İtalyan gazeteci, şöyle devam etti:

Lukaku, yıkıcı bir güce sahip olabilir. Akıllı paslarıyla kanat oyuncularını pozisyona sokmada oldukça etkili, ceza sahasında sürekli bir tehdit oluşturuyor ve penaltı atışlarında da başarılı. Tek kusuru, genellikle en iyi kondisyon seviyesine ulaşmasının biraz zaman almasını gerektiren iri yapısıdır. Yine de, Greenwood ile olan uyumunu izlemenin büyük bir keyif olacağını düşünüyorum; Muriqi ise benzer yetenek profillerine sahip olmaları nedeniyle sıralamada Belçikalının gerisinde kalacaktır.

“LUKAKU’DAN BU SEZON EN AZ 20 GOL BEKLİYORUM”

İtalyan gazeteci Matteo Marceddu, 33 yaşındaki golcünün bu sezon üretmesini beklediği skor sayısına da değinerek son olarak şöyle konuştu:

Zihinsel açıdan son derece kararlı ve azimli bir oyuncu; belirleyici bir role sahip olduğunun ve her anın doğru an olabileceğinin bilincinde. Fiziksel dayanıklılığının ötesinde, onun zayıf noktası, Ibra ile oynanan o meşhur derbi maçında olduğu gibi, kışkırtıldığında gösterdiği tepki olabilir. Ondan en az 15 gol, kupa maçları da dahil edildiğinde ise en az 20 gol bekliyorum. Fenerbahçe’nin ligde yeniden üst sıralara tırmanma şansı, yalnızca Lukaku'nun gelişiyle değil, aynı zamanda gerçekleştirdikleri üst düzey transfer hamleleriyle de artıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın en büyük rakibi olacak.

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