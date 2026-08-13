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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’e bir ‘müstehcenlik’ soruşturması daha! Bu kez hem sözler hem klip dosyada

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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’e bir ‘müstehcenlik’ soruşturması daha! Bu kez hem sözler hem klip dosyada
Fotoğraf Başlığı Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’e bir ‘müstehcenlik’ soruşturması daha! Bu kez hem sözler hem klip dosyada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mabel Matiz" ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın "Ha Leylim" isimli şarkısına ait video klibi ve sözleri hakkında "müstehcenlik" suçundan resen soruşturma başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Ha Leylim" isimli şarkıya ait video klibinin şarkı sözleri ile birlikte görselinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

Gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’e bir ‘müstehcenlik’ soruşturması daha! Bu kez hem sözler hem klip dosyada
Başlık ResmiÜnlü şarkıcı Mabel Matiz’e bir ‘müstehcenlik’ soruşturması daha! Bu kez hem sözler hem klip dosyada

PERİŞAN ŞARKISI DAVALIK OLMUŞTU

Şarkıcı Mabel Matiz hakkında daha önce de "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle dava açılmıştı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkıda 'müstehcen' suçunun unsurları oluştuğu gerekçesiyle, sanığın cezalandırılmasını istemişti.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’e bir ‘müstehcenlik’ soruşturması daha! Bu kez hem sözler hem klip dosyada
Başlık ResmiÜnlü şarkıcı Mabel Matiz’e bir ‘müstehcenlik’ soruşturması daha! Bu kez hem sözler hem klip dosyada

KENDİNİ NASIL SAVUNMUŞTU?

Mabel Matiz söz konusu şarkıyı 1,5 yıl önce yazdığını ifade ederek, bunun sözlerinde iddia edildiği gibi bir anlam olmadığını savunmuştu.

Şarkıyı Fransız müzik grubunun albümü için yazdığını, şarkının sözlerinin Türk edebiyatının bir uzantısı olduğunu öne süren Mabel Matiz “Söz konusu parça, belirli bir cinsiyete veya ilişki biçimine hitap etmemektedir. Herkes tarafından söylenebilecek, evrensel bir üslup taşımaktadır. Bu nedenle şarkının bir erkeğin bir kadına ya da bir erkeğin başka bir erkeğe hitabı şeklinde yorumlanması mümkün değildir” demişti.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz’e bir ‘müstehcenlik’ soruşturması daha! Bu kez hem sözler hem klip dosyada
Başlık ResmiÜnlü şarkıcı Mabel Matiz’e bir ‘müstehcenlik’ soruşturması daha! Bu kez hem sözler hem klip dosyada

Matiz’in 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Mabel Matiz hakkında “Perperişan” şarkısındaki ifadeler nedeniyle açılan davada mahkeme, şarkı sözlerinde suç unsuru bulunmadığına hükmederek sanatçının beraatine karar vermişti.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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