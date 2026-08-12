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Spor

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi: Karar değişti, görüşmeler başladı

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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi: Karar değişti, görüşmeler başladı

Süper Lig'in yeni sezonunda uygulanacak 10+4 kuralı sebebiyle birçok yabancı futbolcusuna veda etmek zorunda olan Fenerbahçe'de ayrılacaklar listesinde Sofyan Amrabat da yer alıyordu. Sarı-lacivertlilerin, Faslı oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

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Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Sofyan Amrabat'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Aziz Yıldırım başkanlığındaki sarı-lacivertli yönetim, bonservis için belirlenen rakamda teklif gelmeyince kararında değişikliğe gitti.

YENİDEN KİRALANACAK

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Amrabat'ı ucuza satmak istemeyen sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki orta sahayı yeniden kiralık gönderecek.

Sofyan Amrabat'ın, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiSofyan Amrabat'ın, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

MAAŞININ BİR KISMI KARŞILANACAK

Geçtiğimiz sezonu LaLiga ekibi Real Betis'te geçiren Amrabat'ın yeni sezonda da kiralık transferi için görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin, deneyimli futbolcunun maaşının bir kısmını da karşılayacağı belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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