Anderson Talisca'dan Avrupa'da 4'te 4: Alex de Souza'nın rekoru tarih oldu

Sturm Graz'ı iki maçta da yenerek (2-0 ve 1-0) Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de Anderson Talisca, önemli bir rekor kırarak, kulüp efsanelerinden Alex de Souza'yı geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek play-off turuna adını yazdırdı. Temsilcimize deplasmanda galibiyeti getiren golü Anderson Talisca kaydetti.

Anderson Talisca'nın gol sevinci

DÖRT MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Brezilyalı yıldız, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce çıktığı 3 karşılaşmada da gol atan Talisca, son müsabakada da 66'ncı dakikada takımının kazandığı penaltıyı gole çevirdi.

AVRUPA'DA 16 GOL

32 yaşındaki futbolcu, Avusturya'da Sturm Graz karşısında bulduğu golün ardından Avrupa kupalarında Türk takımları adına tarihi bir başarı kazandı.

Fenerbahçe efsanelerinden Alex de Souza

Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla 9, Beşiktaş formasıyla 7 gol olmak üzere toplam 16 gole imza atan Sambacı, 15 golü bulunan Alex de Souza'yı geride bıraktı. Talisca, "Avrupa kupalarında Türk takımları formasıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu" oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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