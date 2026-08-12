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Spor

İsmail Kartal'dan Fred cevabı: Veda mı etti?

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İsmail Kartal'dan Fred cevabı: Veda mı etti?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz'ı eleyerek play-off'a kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Fred'in son maçı olduğuna dair soruları cevaplayan tecrübeli çalıştırıcı, "Futbolda her an her şey değişebilir. Zamanımız var, bakalım ne olacak." dedi.

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Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, tur ve transfer çalışmalarına ilişkin konuştu.

LYON SÖZLERİ

Play-off turuna ilişkin konuşan Kartal, "İlk yarı dört tane net gol pozisyonumuz vardı, daha farklı maç olabilirdi. Önümüze bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne girmedik, Lyon ile oynayacağız ve iki maçımız var. Onun için çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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SÜPER LİG VE ŞAMPİYONLAR LİGİ HAKKINDA

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi hedeflerine ilişkin değerlendirmeler yapan deneyimli teknik adam, "Ligdeki Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok fazla ara yok, yoğun maç programı var. Oyuncuları ne kadar dinlendireceğiz? Bunun için de çalışacağız ve üstesinden geleceğiz. Taraftarımıza teşekkür ederim. Yine bizi desteklediler. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar ve olağanüstü destek veriyorlar. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve onları mutlu etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak zordur ama üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

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FRED AÇIKLAMASI

"Maç sonu Fred'in veda eder gibi bir durumu vardı... Kalacak mı, gidecek mi?" sorusunu cevaplayan İsmail Kartal, "Fred konusu hakkında yönetimimiz ve transfer komitesi çalışıyor. Yönetim ile arasında bazı şeyler var. Bekleyelim, bakalım ne olacak. Futbolda her an her şey değişebilir. Zamanımız var, bakalım ne olacak." ifadelerini kullandı.

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"6-7 TANE YÜZDE YÜZ NET POZİSYONUMUZ VARDI"

İki takımın performansını karşılaştığı Kartal, "Oyun içerisinde bazı bölümlerde rakibin de bize karşı üstün olduğu yerler vardı. Bizim de üstün olduğumuz yerler vardı. Ama bizim çok net pozisyonlarımız vardı. Rakibin öyle çok net pozisyonu yoktu. Bir tane kafa vuruşu, bir de uzaktan bir iki tane şutları oldu. Ama bizim 6-7 tane yüzde yüz net pozisyonumuz vardı." dedi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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