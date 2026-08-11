Perseid meteor yağmuru için gökyüzü gözlemcilerinin beklediği tarih geldi. Her yıl yaz aylarında görülen Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun dönemlerinden birine ulaşacak. Bu heyecan verici olaya şahitlik etmek isteyenler ise ''Meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenir?'' sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte, 12-13 Ağustos Perseid meteor yağmuru gözlemleme yöntemleri...

Perseid meteor yağmuru, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinde bıraktığı toz ve kaya parçacıkları nedeniyle meydana geliyor. Dünya'nın yörüngesi sırasında bu parçacıkların bulunduğu bölgeden geçmesiyle söz konusu maddeler atmosfere girer. Atmosfere giren parçacıkların oluşturduğu ışık izleri, Dünya'dan meteor yağmuru olarak görülür. Peki, Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenir?

Meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenir? 12-13 Ağustos Perseid meteor yağmuru gözlemleme yöntemleri

METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Perseid meteor yağmurunun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece maksimum seviyeye ulaşması bekleniyor. Gece ilerledikçe gözlem şartlarının daha uygun hale gelmesi bekleniyor.

En verimli gözlem zamanının gece yarısından sonra gün doğumundan önceki saatler olması bekleniyor. Meteorların gökyüzünde geliyormuş gibi göründüğü Kahraman Takımyıldızı'nın gece ilerledikçe kuzeydoğu ufkunda daha yükseğe çıkması sebebiyle bu saat aralıklarında gözlem yapılması öneriliyor.

Meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenir? 12-13 Ağustos Perseid meteor yağmuru gözlemleme yöntemleri

METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR? TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den gözlemlenebilecek. Meteor yağmurunu daha iyi izleyebilmek için şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık bir bölge tercih edilmesi gerekiyor.

Şehir merkezlerindeki yoğun ışıklar gökyüzündeki daha sönük meteorların görülmesini zorlaştırabiliyor, bu nedenle mümkün olduğunca tenha ve geniş bir görüş alanına sahip gözlem noktası seçilmesi, meteorları fark etme ihtimalini artıracak.

Bu sene Perseid meteor yağmurunun yeni ay evresine denk gelmesi, Ay ışığının gökyüzünü aydınlatmasını önleyecek. Daha karanlık bir gökyüzü oluşacağı için meteorların fark edilmesi kolaylaşacak.

Meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenir? 12-13 Ağustos Perseid meteor yağmuru gözlemleme yöntemleri

12-13 AĞUSTOS PERSEİD METEOR YAĞMURU GÖZLEMLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Perseid meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya özel bir gözlem cihazına ihtiyaç yoktur. Açık gökyüzü, karanlık gözlem noktası ve yeterli süre beklemek meteor yağmurunu izlemeyebilmek için yeterli olacaktır.

Gözlem yapılacak bölgeye ulaşıldığında gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 15-20 dakika beklemek gerekir. Şehir ışıklarından uzaklaşmak da daha fazla meteor görülmesine yardımcı olur.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası