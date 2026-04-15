Gökyüzü tutkunları için heyecan verici bir dönem başlıyor. Her yıl Nisan ayında gerçekleşen ve Kuzey Yarım Küre’den gözlemlenebilen Lyrid meteor yağmuru, bu yıl da büyüleyici bir gökyüzü şöleni sunmaya hazırlanıyor.



LYRİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN? Lyrid meteor yağmuru, 16 Nisan itibarıyla aktif hale gelirken, en yoğun görüntü 22 Nisan gecesi yaşanacak. Uzmanlara göre meteor yağmurunu izlemek için en ideal saatler gece yarısından sonra, özellikle 02.00 ile gün doğumu arasındaki zaman dilimi olacak.

Dünya’nın, yüzyıllar önce Thatcher Kuyruklu Yıldızı tarafından bırakılan toz bulutunun içinden geçmesiyle oluşan bu doğa olayı sırasında, saatte ortalama 10 ila 15 meteor görülebilecek. Ancak zaman zaman bu sayı ani artışlarla 100’e kadar çıkabiliyor.

Adını, meteorların çıkış noktası olarak kabul edilen Lyra Takımyıldızı’ndan alan Lyridler, parlaklıkları ve zaman zaman görülen “ateş topu” olarak adlandırılan büyük ışık patlamalarıyla dikkat çekiyor.

NİSAN AYINDAKİ TEK YAĞMUR DEĞİL Nisan ayında gökyüzü şöleni bununla da sınırlı değil. Eta Aquarid meteor yağmuru da ay boyunca aktif olacak ve Mayıs başında zirveye ulaşacak.

Meteor yağmurunu izlemek için en iyi günlerin açık ve bulutsuz geceler olacağı vurgulanırken, özellikle zirve tarihi olan 22 Nisan gecesi gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşması bekleniyor.

