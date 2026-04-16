İzmir’de söküme getirilen gemiden 17. yüzyıla ait Hollanda kökenli bronz gemi topu ile gülleler çıktı. Topların dekor amaçlı kullanıldığı öğrenilirken, eserler İzmir Müzesi Müdürlüğü’ne taşındı.

İzmir'in Aliağa ilçesine sökülmek üzere getirilen bir yolcu gemisinden çıkan hayrete düşürdü. Gemide inceleme yapan İzmir Müze Müdürlüğü uzmanları ile Aliağa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, 17. yüzyıla ait Hollanda kökenli bronz gemi topu ile gülleler buldu.

Eserler bulundukları yerden alınarak İzmir Müzesi Müdürlüğü'ne taşındı.

Gemiden asırlık miras çıktı! 17. yüzyıla ait, 11 adet… Bunca zaman dekor diye kullanmışlar

DENİZ GÜCÜNE AİT

11 adet bronz gemi topunun geminin restoran-kafe bölümünde dekoratif unsur olarak kullanıldığı öğrenildi. 17. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen topun üzerinde ‘D. Admiraliteit tot Rotterdam 1634’ ibaresinin yer aldığı, bu işaretin Hollanda deniz gücüne ve Rotterdam Amiralliğini simgelediği ifade edildi.

BATAN GEMİYE AİT OLABİLİR

Kültür varlığı niteliğindeki eserler koruma altına alınarak müzede sergilenmeye başlandı. Yaklaşık 306 santimetre uzunluğunda ve 50 santimetre çapındaki top ile 16 santimetre çapındaki güllelerin, Kuzey Denizi’nde batan bir gemiye ait olduğu düşünülüyor.

GÜÇLÜ TEMAS

Öte yandan Hollanda makamlarıyla gerçekleştirilen temaslarda, eserlerin kökenine ilişkin ortak bir anlayış geliştirildi. Eserlerin, İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda yer alan Denizden Gelen Güç Salonu'nda ziyaretçilerin ilgisine sunulduğu açıklandı.

MENŞEİ HOLLANDA

2025 yılında gemiden sökülürken bir ihbar üzerine çalışma başlattıklarını belirten Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz “Tarihi eserin menşeinin Hollanda'da olduğunu öğrendikten sonra Hollanda makamlarıyla hemen irtibata geçtik. 1970 UNESCO sözleşmesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem kendi eserlerimizin yurt dışından getirilmesi misyonumuz hem de başka bir ülkenin eserini ilgili ülkeye verme misyonumuz var" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası