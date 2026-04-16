Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okulları kana bulayan korkunç saldırılar, Türkiye’yi sarsarken, dijital dünyanın derinliklerinde çocukların zihnini zehirleyen korkunç bir gerçek gün yüzüne çıkıyor. Milyonlarca çocuğun hayranlıkla takip ettiği "Minecraft Parodileri" isimli YouTube kanalı, okulu bir eğitim yuvası olmaktan çıkarıp, silahlı baskınların, ölüm tehditlerinin ve ağır psikolojik travmaların "eğlence" adı altında sunulduğu bir şiddet laboratuvarına dönüştürüyor.

İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI — Türkiye iki günde iki okul saldırısıyla sarsıldı. Siverek'teki lisenin ardından Kahramanmaraş'ta ortaokul kan gölüne döndü. Babasına ait 5 silah ve 7 şarjörü sırt çantasına doldurup okulu basan İsa Aras Mersinli, iki sınıfa girip rastgele tetiğe bastı. 1 öğretmen ile 9 öğrenci hayatını kaybetti. Ortaokulu kana bulayan 14 yaşındaki saldırgan, kargaşa sırasında intihar etti. Silahların sahibi, emniyet mensubu baba ve öğretmen anne gözaltına alındı. İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Aile ve Sağlık Bakanları bölgeye gitti. Soruşturma için yedi savcı görevlendirildi. MEB de 4 başmüfettişle kanlı olayı inceliyor.

ÇOCUKLAR "PARODİ" ADI ALTINDA DEHŞETİ İZLİYOR!

Türkiye bu kan donduran olaylarla "Neden?" sorusuna cevap ararken, uzmanlara göre tablo çok boyutlu. Çocukların dijital dünyada maruz kaldığı şiddet içerikleri, aile içi denetim eksikliği, silahlara erişim kolaylığı, psikolojik sorunların erken tespit edilememesi ve eğitim ortamındaki baskı unsurları bu sürecin başlıca tetikleyicileri arasında yer alıyor.

Bu başlıklar içinde özellikle dijital içerikler öne çıkarken, çocukların yoğun şekilde takip ettiği YouTube’daki “Minecraft Parodileri” gibi kanalların şiddeti sıradanlaştıran dili, uzmanlar tarafından ciddi bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.

7,5 milyon takipçisi bulunan ve her videosu milyonlarca izlenen bu kanalda, okul ortamı bir eğitim yuvasından ziyade, silahların, tehditlerin ve zorbalığın hüküm sürdüğü bir "savaş alanı" gibi resmediliyor. Bu dehşete düşüren videoların Youtube'un çocuklar için özel hazırlanan platformu 'YouTube Kids'te de görünmesi olayın ciddiyetini daha da artırıyor.

'Minecraft Parodileri' isimli kanal, okullardaki şiddeti sıradanlaştıran yüzlerce YouTube kanalından biri. 2017'de video paylaşmaya başlayan kanal bugüne kadar 2.551 videodan 7.1 milyar görüntüleme elde etmiş!

FACİALARA DAVETİYE ÇIKARAN VİDEOLAR!

Gerçek hayatta okul basan çocukların sırt çantalarından çıkan silahlar, aslında uzun süredir bu "oyun" ve "parodi" videoları aracılığıyla çocukların zihinlerine yerleştirilen şiddet dilinin birer kurbanı olduklarını gösteriyor. Sosyal medyadaki bu kontrolsüz içerikler, okulu bir "infaz koridoru" olarak kodlayarak yaşanan facialara davetiye çıkarıyor.

7,5 milyon takipçisi bulunan ve YouTube'da yayın yapan 'Minecraft Parodileri' isimli kanalda, kurallara uyduğu halde dışlanan bir çocuğun ortaokul ve lisede zorba bir karaktere dönüşüp, 'başarılı' olması anlatılıyor.

Bu videolarda okul içi şiddet, çocukların dünyasına şu korkunç sahnelerle sızıyor:

"Arda Kötü Öğretmeni Kamerayla Çekiyor!" adlı videoda öğretmen, şiddetini kaydetmeye çalışan öğrencilerini "Yanımda silah da getirdim, hepinizi öldürürüm!" diyerek tehdit etmekte ve Rüzgar isimli öğrenciye silah doğrultarak "Son duanı et, öleceksin!" ifadeleriyle çocukları okulda rehin alıyor.

Sınıfta silahlı infaz girişimi: Gerçek dünyada yaşanan okul baskınlarının bir benzeri, bu "parodi" videolarında sıradan bir olay gibi işleniyor. Bir sahnede öğretmenin sınıfa gerçek bir silahla girdiği, öğrencileri "Sizi öldürürüm, deşerim!" diyerek tehdit ettiği ve kaçmaya çalışan çocukların arkasından yaylım ateşi açtığı görülüyor.

Öğretmenler, öğrencileri tehdit eden şekilde, sinirli ve asabi olarak gösteriliyor.

"Öğretmen değil, komutan" modeli: Sınıf ortamı disiplin değil, askeri bir baskı alanı olarak sunuluyor. Videolardaki öğretmen figürleri kendilerini "komutan" olarak tanımlıyor, öğrencileri "bayıltmakla, kemiklerini kırmakla" tehdit ederek onlara fiziksel ve psikolojik işkenceyi meşrulaştırıyor.

İlkokul-Ortaokul-Lise hayatını anlatan bir videoda, bir masum görünümlü bir çocuktan zorla para isteyen 4 lise öğrencisinin ders zili çaldığı halde derse gitmemesi şu sözlerle anlatılıyor: "Bizim artık derse gitmemize gerek yok. Artık liseye geçtik oğlum! Derse geç gitsek de öğretmen bize bir şey diyemez. İstediğimiz zaman gideriz. Artık hocalar düşünsün biz değil."

Akran zorbalığı ve haraç: Okul koridorları, lise öğrencilerinin alt sınıflardan "50 kuruş ver tıfıl" diyerek haraç kestiği, "adamı madam yaparlar" gibi galiz ifadelerle tehditlerin savurulduğu bir zorbalık mekanına dönüştürüyor.

Yine aynı kanalda, derse geç giren öğrencilerin hocayı tehdit ederek sınıf geçmesi parodileştirilmiş. Video 3 yılda 12 milyon izlenme almış.

Şiddet, not ve başarı ile ilişkilendiriliyor: Eğitimdeki başarısızlık, doğrudan fiziksel zarar veya ölümle ilişkilendiriliyor. Sınıfta kalan bir öğrencinin "intihar etme" fikrini normal bir seçenek gibi değerlendirmesi veya karnesi kötü olduğu için babasından "fena sopa yiyeceği" korkusuyla şehirden kaçması, çocuklara ağır travmatik kodlar yükleniyor.

Videolardan birinde, ilkokulda kendisini döven öğretmeniyle karşılaşan lise öğrencisinin hakaret ve tehditleri yer alıyor.

Öğretmene yönelik rövanşist saldırganlık: Videolarda şiddet sadece otoriteden gelmiyor. Öğrenciler de öğretmenlerini "okul çıkışında yerde bırakmakla" tehdit etmekte, sıraların üzerine çıkarak hakaretler yağdırmakta ve geçmişteki kötü muamelenin intikamını almak için öğretmenlerini darp ettiği görülüyor.

YORUMLARDA AKILALMAZ İFADELER!

'Arda' isimli bir karakterin ilkokul-ortaokul-lise hayatının parodileştirildiği video 3 yılda 12 milyon izlenme almış. Videonun altında 5.538 yorum bulunuyor ve yorumların birçoğu okuyanları dehşete düşürecek türden!

Aynı benim 4. sınıftaki öğretmenim gibi

Abi 4 yıldır hevesle izliyorum. Çok mükemmel bir çizgi film. Bayılıyorum, şimdi yaşım olsa da 7 yaşımdan beri izliyorum.

Bu öğretmen ne biçim bir öğretmen? Karşıma gelse döverim, vallahi sinirlendirdi beni. Vay yancı! Öğretmen atamaları kafadan yapılıyor.

Arda sen çok akıllısın öğretmen tam bir salak nasılda inandı!

Arda nolur ölme sen ölürsen ben çok ağlarım.

O kadını yakalayınca polise vermeyin siz dövün o çok haketti.

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık devamı gelsin öğretmen ölsün.

YouTube Kids, dünya genelinde ilk olarak 24 Şubat 2015'te Android ve iOS mobil uygulaması olarak piyasaya sürülmüştü. Türkiye'de ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına özel olarak 20-21 Nisan 2021 tarihlerinde kullanıma açılmıştı.

VİDEO YOUTUBE KIDS'TE DE YAYINLANIYOR!

Çocukları zararlı içeriklerden korumak için kurulan YouTube Kids, aileler tarafından güvenli bir izleme alanı olarak görülüyor. Ancak son örnekler bu güveni sorgulatıyor. “Minecraft Parodileri” gibi kanalların platformda yer alması, okulun şiddetle ilişkilendirildiği, tehdit ve zorbalığın normal gösterildiği içeriklerin çocuklara uygun diye sunulması, uzmanlara göre ciddi bir denetim sorunu olduğunu ortaya koyuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası