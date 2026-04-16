Dün Kahramanmaraş'ta okulunu silahla basıp 9 kişiyi öldüren 8. sınıf öğrencisinin, saldırıyı 11 Nisan'da planladığı ve bilgisayarından buna ilişkin bir belge bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 14 Nisan'da okulla ilişiği kesilen bir lise öğrencisinin okulu basıp çok sayıda kişiyi yaralamasının ardından dün de Kahramanmaraş'ta korkunç bir olay meydana geldi.

8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli 5 silahla okulu basarak 9 kişiyi öldürdü, 17 kişi ise yaralandı. Saldırıya ilişkin hayatını kaybeden saldırganın polis babası tutuklandı, öğretmen annesi ise gözaltına alındı. Ekipler ise tüm dijital materyalleri incelemeye aldı.

11 NİSAN'DA SALDIRIYI PLANLAMIŞ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 8'i çocuk 9 can kaybının yaşandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, saldırıda kullanılan silahların ise failin polis başmüfettişi babasına ait olduğu duyuruldu.

İsa Aras Mersinli

Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Failin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde katliamı 11 Nisan'da planladığı belge ortaya çıktı.

