Kahramanmaraş’ta bir okula saldırı düzenledikten sonra yaşamına son veren İsa Aras Mersinli’nin profiline ilişkin detaylar dikkat çekti. Mersinli’nin WhatsApp profil fotoğrafında, 2014 yılında ABD’de gerçekleştirdiği bıçaklı ve silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren Elliot Rodger’ın yer aldığı belirlendi. Peki, Elliot Rodger kimdir?

Elliot Oliver Robertson Rodger 2014 Isla Vista cinayetleri sırasında altı kişiyi öldürmesi ve on dört kişiyi yaralamasıyla tanınan İngiliz asıllı Amerikalı bir kitlesel tetikçidir. İşlediği cinayetler, intiharı ve manifestosu, incel ve manosfer alt kültüründe erken bir etki olarak gösterilmiştir. Cesedi üzerinde yapılan otopsi, kafasına sıktığı kurşunla intihar ettiği sonucuna vardı.

İNTİKAM VİDEOSU PAYLAŞMIŞTI

Elliot Rodger, Mayıs 2014’te Kaliforniya Isla Vista’da 6 kişiyi öldürdüğü saldırıdan önce YouTube’a bir “intikam” videosu yükledi ve uzun bir manifesto yazıp tanıdığı kişilere göndermişti.

Rodger’ın yazdıkları ve videoları, “incel” olarak bilinen çevrimiçi topluluklarda yaygınlaştı. Bu gruplar, kadınların kendilerini reddetmesinden dolayı başarısız olduklarını düşünen ve suçu kadınlara yükleyen erkeklerden oluşuyor.

