Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında AVM’lerin ve marketlerin çalışma saatleri yer aldı. Bayram ziyaretleri öncesinde alışveriş yapmak isteyenler, özellikle arife günü ile bayramın ilk gününde alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. 9 günlük tatil başlarken vatandaşlar ise ''Bayramda AVM'ler açık mı, bayramın 1. günü AVM'ler kapalı mı?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Bayram döneminde AVM’lerde yoğunluk yaşanması beklenirken, birçok alışveriş merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Bazı işletmeler ise bayramın ilk gününe özel saat düzenlemesine gidebilirler. Peki, bayramda AVM'ler açık mı, bayramın 1. günü AVM'ler kapalı mı?

Bayramda AVMler açık mı, bayramın 1. günü AVMler kapalı mı? 27-30 Mayıs Kurban Bayramı alışveriş merkezleri açılış-kapanış saatleri

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Kurban Bayramı boyunca alışveriş merkezlerinin büyük bölümünün ziyaretçilere açık olması bekleniyor. Türkiye genelindeki birçok alışveriş merkezi, bayram süresince mağazalar, restoranlar, kafeler, sinema salonları ve eğlence alanlarıyla hizmet vermeyi sürdürecek.

Özellikle büyükşehirlerde bulunan AVM’lerin bayram boyunca açık olması beklenirken, bazı merkezlerde çalışma saatleri yönetim kararına göre değişiklik gösterebiliyor.

BAYRAMIN 1. GÜNÜ AVM'LER KAPALI MI?

Bayramın ilk gününde alışveriş merkezlerinin tamamen kapalı olması beklenmiyor. Ancak birçok AVM’de özel çalışma saati uygulaması yapılacağı belirtiliyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre bazı alışveriş merkezleri bayramın birinci günü öğle saatlerinden sonra açılıyor.

Bu nedenle bayramın ilk günü erken saatlerde alışveriş yapmak isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamamak adına AVM’lerin açılış saatlerini önceden öğrenmeleri önem taşıyor. Genel beklentiye göre birçok alışveriş merkezi bayramın ilk günü saat 12.00 veya 13.00 civarında ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.

BAYRAMDA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Kurban Bayramı süresince alışveriş merkezlerinde genel çalışma düzeninin sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında olması bekleniyor. Bayramın ikinci gününden itibaren ise AVM’lerin büyük kısmının normal mesai düzenine dönmesi öngörülüyor.

Bayramın ilk günü AVM’lerin büyük bölümü saat 13.00’ten sonra açılacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde AVM’lerde genel açılış saati 10.00, kapanış saati ise 22.00 olacak şekilde uygulanmaya devam edecek.

Her AVM'nin çalışma düzeni kendi yönetimi tarafından belirlendiği için, mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşların gitmek istedikleri merkezin sosyal medya hesaplarından ya da resmi internet sitesinden açıklanan saatleri takip etmeleri öneriliyor.



