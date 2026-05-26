Kurban Bayramı tatili öncesinde milyonlarca sürücünün merak ettiği ücretsiz otoyol ve köprü uygulamasının detayları belli oldu. ''Bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda köprüler ve toplu taşıma ücretsiz mi olacak?'' sorusu gündemdeyken Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki bazı otoyol ve köprülerden belirli tarihler arasında ücret alınmayacağı duyuruldu.

Bayramda şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar için ücretsiz geçiş uygulaması olup olmayacağı büyük bir merak konusu olmuştu. Yüz binlerce kişi bayram tatili ve ziyaretleri için yolculuğa başlarken ''Bayramda otoyollar ücretsiz mi?'' ve ''Bayramda köprüler ve toplu taşıma ücretsiz mi olacak?'' soruları da gündeme getirilmişti.

BAYRAMDA OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı nedeniyle otoyollarda uygulanacak ücretsiz geçiş kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Açıklanan karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işletmesinde bulunan otoyollar 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar ücretsiz olacak.

Bayram tatili boyunca şehirler arası yolculuk yapacak vatandaşlar 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında KGM’ye bağlı otoyollardan ücret ödemeden yararlanabilecek.

Yap-işlet-devret modeliyle faaliyet gösteren otoyol ve köprüler ücretsiz geçiş uygulamasının dışında tutuldu.

BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram süresince bazı köprülerde de ücretsiz geçiş uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz hizmet verecek. Sürücüler 26 Mayıs Salı günü itibarıyla başlayacak uygulamadan 30 Mayıs Cumartesi gece yarısına kadar yararlanabilecek.

Yap-işlet-devret sistemiyle işletilen köprülerde ücretsiz geçiş olmayacak. Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçiş sistemi devam edecek.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı boyunca şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde de ücretsiz uygulama devreye alınacak. Karara göre 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar birçok toplu taşıma hattı ücretsiz kullanılabilecek.

Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca belediyeler tarafından işletilen otobüs, metro, tramvay ve benzeri toplu taşıma araçlarında da vatandaşlardan ücret alınmayacak.

