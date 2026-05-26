Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Bayram süresince alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, market ve bakkalların açık olup olmadığını araştırıyor. Özellikle zincir marketlerin (BİM, A101, Carrefour, Migros, Şok) bayramın son gününde çalışıp çalışmayacağı en çok sorgulanan konular arasında yer aldı.

Bayram öncesinde marketlerde yoğunluk artarken, birçok zincir marketin çalışma düzenine ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Yapılan açıklamalara göre bazı marketlerin bayramın ilk günü geç saatlerde açılması, bazı şubelerin ise bulunduğu bölgeye göre farklı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.

Özellikle temel ihtiyaç alışverişi yapacak vatandaşların mağazalara gitmeden önce şubelerin güncel çalışma saatlerini kontrol etmeleri öneriliyor. Bu yıl da marketlerin çalışma saatleri, hem bayram namazı hem de kurban kesimlerinin yoğun yaşandığı ilk günlerde farklılık gösteriyor.

Bayramda marketler açık mı, marketler (BİM, A101, Carrefour, Migros, Şok) çalışıyor mu? Mesai günleri paylaşıldı

BİM

BİM marketleri, bayramın ilk iki günü kapalı olacak.

BİM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre mağazalar, Kurban Bayramı’nın 1. günü olan 27 Mayıs ile 2. günü olan 28 Mayıs tarihinde hizmet vermeyecek. Marketler, bayramın 3. günü olan 29 Mayıs Cuma gününden itibaren yeniden müşterilerini ağırlamaya başlayacak.

ŞOK

ŞOK marketlerin bayramın 1. günü öğleden sonra hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

A101

A101, bayramın 2. günü normal mesai saatlerinde (09.00-21.00) arasında açık olacak.

MİGROS

Migros’ta ise bayram mesaisinin şubelere göre değişiklik gösterdiği ifade edildi. Bazı mağazaların bayramın 1. günü öğle saatlerinden itibaren açıldığı, diğer günlerde ise farklı saat aralıklarında hizmet verdiği aktarıldı.

CARREFOUR

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında Carrefour zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken 2. ve 3. günü çalışmaya devam etmişti. Ancak bu durum bölgesel olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yılki çalışma saatleri için Carrefour marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

