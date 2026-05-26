İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen inşaat sorumlusu Y.A., Türkiye’ye giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Dorukhan Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin yakalanan inşaat sorumlusu Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü yakalanarak tutuklanmış oldu.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ayrıca, şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mayıs'ta İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa, Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüpheliler arasında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T. (43) ile İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada tutuksuz yargılanan 5 şantiye görevlisi de yer almıştı.

Adliyeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Bir süredir yurt dışında olduğunu belirlenen Y.A. ülkeye giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine dün yakalanmıştı.

