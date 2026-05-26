ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar ve şekillenmekte olan anlaşma taslağı, İsrail hükümetindeki aşırı sağcı kanadı çılgına çevirdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Washington’ın Tahran ile imzalayacağı mutabakatı hedef aldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD ile İran arasındaki müzakereler ve Lübnan sahasındaki gelişmelere ilişkin Meclis'te yaptığı konuşmada Washington'ı uyardı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabinenin diğer ağır toplarının da kendisiyle aynı fikirde olduğunu ileri süren Ben-Gvir, şu iddiaları ortaya attı:

"Başbakan Netanyahu ve kabine üyelerimiz, ABD'nin İran ile İsrail için 'kötü' olabilecek, güvenliğimizi tehlikeye atacak bir anlaşma imzalamasına asla izin vermeyecek. Bu kararlı duruşumuzun ülkede yaklaşan genel seçimlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bu tamamen bir beka meselesidir."

"LÜBNAN’I İŞGAL EDELİM, ALTYAPISINI YOK EDELİM"

Konuşmasında sadece İran müzakerelerini hedef almakla kalmayan aşırı sağcı Bakan, Lübnan’a yönelik çok ağır bir işgal ve yıkım planını da kamunun önünde savundu. Lübnan hükümetinin Hizbullah’ı kontrol altında tutamadığını iddia eden Ben-Gvir, acilen atılması gereken askeri adımları sıraladı:

"Eğer Lübnan yönetimi Hizbullah'ı durduramıyorsa, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Zehrani Nehri'ne kadar olan bölgeye derhal girmeli ve burayı 'güvenli bölge' adı altında resmen işgal etmelidir. Bununla da yetinilmeyip Lübnan'ın tüm elektriği kesilmeli ve ülkenin hayati altyapısı tamamen yok edilmelidir."

İSRAİL KOMUTA KADEMESİNDEN "BEYRUT’U BOMBALAYALIM" TEKLİFİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah tarafından düzenlenen insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un topyekûn bombalanması yönünde kabineye resmi teklif sundu.



