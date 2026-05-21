İsrail'in Sumud Filosu'na katılan 177 aktivisti alıkoymasının ardından işkence görüntülerini yayınlaması dünyayı ayağa kaldırdı. Birçok ülkeden onlarca siyasetçi, İsrail'i kınayan açıklamalar yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

ABD'Lİ SİYASETÇİLER 'İNSANLIK DIŞI' DEDİ

177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunan İsrail'e tepkiler ise art arda geldi. ABD'li siyasetçiler, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, sosyal medya hesabından İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmasına tepki gösterdi.

ABD'li Senatör Jeff Merkley ve Chris Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Merkley, Ben-Gvir'in tutuklulara yönelik tutumunun "iğrenç ve insanlık dışı" olduğunu belirterek, "Gazze'nin yıkılmış topluluklarını ve çaresiz ailelerini gösteren görüntüleri gördüğümüzde, insanların neden harekete geçmeye çağrıldığını anlıyoruz." ifadesini kullandı.

Van Hollen da Ben-Gvir'in kameranın kayıtta olduğunu bilmesine rağmen aktivistlere bu şekilde davrandığına dikkati çekerek, "kapalı kapılar ardında Filistinlilere neler olduğunu söylemeye bile gerek olmadığını" vurguladı. Bu davranışın iğrenç olduğunu ifade eden Van Hollen, Ben-Gvir'e ABD tarafından çoktan bir yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Saldırı, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

KÜBA: İŞKENCEYİ KINIYORUZ

Küba'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ernesto Soberon Guzman da "Uluslararası sularda keyfi gözaltına alınmaları ve İsrail rejimi tarafından Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nun üyeleri Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'ya yapılan işkenceyi kınıyoruz." dedi.

Guzman, İsrail'in uluslararası hukuk ve insan haklarına yönelik ihlalleri cezasız şekilde işlemesini reddettiklerini vurgulayarak, "İşgalci güç olarak İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım ve apartheid uygulamaları için hesap vermek zorunda kalmalıdır." diye konuştu.

İTALYA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Ben-Gvir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında çok sayıda İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu aktivistlerin, insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması müsamaha gösterilemez bir durumdur." dedi.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da X paylaşımında, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele nedeniyle İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'yı Dışişleri Bakanlığına çağırdığını belirtti.

Barrot, "Vatandaşlarımızın güvenliği sürekli önceliğimizdir. Bu filo hakkında ne düşünürsek düşünelim ve birçok kez bu yöntemi onaylamadığımızı dile getirsek de katılan vatandaşlarımıza saygıyla muamele edilmeli ve en kısa sürede serbest bırakılmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

İRLANDA

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Görüntülerde, İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarının yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu ve kendilerine hiçbir şekilde onura ve saygıya uygun muamele edilmediği görülüyor." ifadesini kullandı.

McEntee, Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler karşısında dehşete düştüğünü aktardı.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da X'teki açıklamasında, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını bildirdi.

İnsanların alıkonulmuş, bağlanmış, yüzüstü yatırılmış halde tutulması ve bir hükümet bakanının onların aşağılanmasını sosyal medyada yayımlamasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Prevot, "Gözaltına alınanlar arasında Belçika vatandaşları da bulunuyor. Bu durum, kabul edilemez, en temel insan onuru standartlarını ihlal ediyor. Tüm gözaltındakilere onurlu şekilde muamele edilmeli ve derhal serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nden (AB), Ben-Gvir'in AB ülkeleri topraklarına seyahatinin yasaklanmasını istedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de basın toplantısındaki açıklamasında, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "canavarca" muamele nedeniyle İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını bildirdi.

Albares, "Bu iğrenç ve utanç verici bir muameledir. Canavarcadır ve İsrail'den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyorum." dedi.

SLOVENYA

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, X paylaşımında Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelenin "korkunç, şok edici ve kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Fajon, "Ben-Gvir ve İsrail makamlarının Küresel Sumud Filosu'na sergilediği aşağılayıcı davranış, demokratik bir toplumda yeri olmayan bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Rob Jetten de İsrail'in büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracaklarını duyurdu.

Jetten, "İsrail'in Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muamelesi insanlık dışı ve kabul edilemez boyutlara ulaştı. Ben de bu konuyu (İsrail) Cumhurbaşkanı (Isaac) Herzog ile görüştüm. Hollanda, bu aktivistlerin en kısa sürede serbest bırakılmasını bekliyor." dedi.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, X'ten yaptığı açıklamada "Bu durum, insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel saygı ve onur standartlarını ihlal etmektedir." ifadesini kullandı.

İsrail makamlarından açıklama talep ettiklerini vurgulayan Cooper, "Vatandaşlarımızın yanı sıra olaya dahil olan herkesin haklarını koruma yükümlülüklerini açıkça hatırlattık." dedi.

KATAR

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aktivistlere yönelik sözlü ve fiziki şiddet kınandı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in aktivistlere yönelik uygulamalarının insanlık dışı olduğu belirtildi.

AVUSTURYA

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, X paylaşımında, aktivistlere yönelik kötü muamelenin kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in Viyana Büyükelçisi'ne tepkilerini ilettiklerini bildirdi.

Meinl-Reisinger, şu anda 3 Avusturyalının İsrail'de gözaltında olduğunu vurguladı.

İSVİÇRE

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyi "kabul edilemez" olarak nitelendirildi ve kınandı.

Açıklamada, "İnsani gözaltı koşulları, usulsüzlükten korunma güvenceleri ve savunma hakkı dahil bu taahhütler pratikte yerine getirilmeli." ifadesi kullanıldı.

KANADA

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, gazetecilere yaptığı açıklamada, aktivistlere uygulanan sözlü ve fiziki şiddet anlarının yer aldığı görüntülerin "son derece rahatsız edici ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunun altını çizdi.

Anand, "Filodaki sivillere yönelik kötü muameleyle ilgili olarak İsrail Büyükelçisi'ni çağırmaları için yetkililerime talimat verdim." dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise Küresel Sumud Filosu aktivistlerine İsrail’in muamelesinin "kabul edilmez" olduğunu ve İsrail Büyükelçisinin Kanada Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını belirtti.

POLONYA

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunan İsrail'in cezalandırılması talebinde bulundu.

Sikorski, X paylaşımında, "Suç işlememiş hiçbir Polonya vatandaşına böyle davranamazsınız. Demokratik bir dünyada gözaltında tutulan insanlara zulmedilmez, onlarla alay edilmez, zafer kazanılmış gibi davranılmaz. Vatandaşlarımız için adalet, sizin içinse ceza talep ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

SLOVAKYA

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar da Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik muameleyi "insan onurunun temel ilkelerine aykırı" olarak nitelendirdi ve şiddetle kınadı.

Slovakya'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin durumu yakından takip ettiğini ve Slovak vatandaşın derhal serbest bırakılması için gerekli adımları attığını aktaran Blanar, vatandaşlarının korunmasının, Slovakya'nın önceliği olduğunu kaydetti.

FİNLANDİYA

Finlandiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Helsinki Büyükelçisinden açıklama talep edileceği bildirildi.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu üyelerine saygılı davranılması, yasal korumalarının sağlanması ve güvenliklerinin güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, X hesabındaki paylaşımında, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesini kınadığını açıkladı.

Stenergard, "Bireyler saygıyla muamele görmeli ve hakları korunmalıdır. Bireylerin güvenliğinin ve haklarına saygı gösterilmesinin önemini İsrailli mevkidaşıma daha en başında iletmiştim." görüşlerini dile getirdi.

AVUSTRALYA

Avustralya Dışişleri Bakanlığından ABC News'a yapılan açıklamada, aktivistlere yönelik sözlü ve fiziksel şiddetin "şoke edici ve kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Ben-Gvir'in açıklamalarının ve İsrail makamlarının "aşağılayıcı" muamelesinin kınandığı aktarılan açıklamada, alıkoyulan Avustralya vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

ROMANYA

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, X paylaşımında, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Toiu, Ben-Gvir'in Sumud Filosu üyelerine yönelik sergilediği "düşmanlık ve aşağılama" dolu eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

İŞKENCEYİ TÜM DÜNYAYLA PAYLAŞTILAR

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

