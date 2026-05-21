Gündemdeki haberler nedeniyle merak edilen isimlerden biri de Niran Ünsal oldu. İlk albümünün ardından sahne çalışmalarına yoğunlaşan Ünsal, Metin Şentürk gibi isimlere bestelerini vermişti. Peki, Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal'ın hayat hikayesiyle ilgili bilgiler...

Niran Ünsal, 13 Ağustos 1976 tarihinde, TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de doğdu. Müzik hayatına sekiz yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başladı. İleri koro ve gençlik korosu derken uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda görev aldı. Daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazandı. Dört ay kadar koroda görev aldı. Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı. Aynı yıllarda bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilikten Hande adında bir kızı oldu.

Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı ve bu esnada İzmir Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı. Bayraşa Pop Show 94 yarışması için hazırladığı besteyi Niran Ünsal'ın yorumlamasını istedi. Yarışmanın ödülleri arasında S Müzik'le albüm anlaşması da yer alıyordu. Fazla düşünmeden teklifi kabul etti ve "Serseri Mayın" isimli eserle Pop Show 94 yarışmasında birinci oldu.

Sekiz aylık bir çalışmanın ardından 1996 yılının 13 Ağustos günü ilk albümünü çıkardı. Haktan adını taşıyan albüm, boğazda yat turuyla başlayıp Ortaköy meydanında halka ücretsiz verilen konserle biten, yaş gününün de kutlandığı bir kokteyle tanıtıldı. On iki şarkının yer aldığı albümün müzik yönetmenliğini Garo Mafyan ve Selim Çaldıran yaptı. Albümle aynı adı taşıyan "Haktan", çıkış parçası oldu ve video klibi Deniz Akel tarafından çekildi. Diğer parçaların söz ve müziği Seda Akay, Garo Mafyan, Selim Çaldıran ve Tamer Özkan imzasını taşıdı. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden Suat Sayın'ın bestelediği klasik bir parça olan "İntizar"ı da seslendirdi. "Haktan"ın sonraki klipleri ise sırasıyla "Aşka Davet" ve "Beyaz Sevda" adlı şarkılara çekildi.

İlk albümünün ardından sahne çalışmalarına yoğunlaşan Ünsal, Metin Şentürk gibi isimlere bestelerini verdi. Niran Ünsal, ikinci albümünü 1999 yılında piyasaya sürdü. Şarkılara Tutundum adlı çalışmada Attila Özdemiroğlu'yla çalıştı. İlk video klip, sözleri Aysel Gürel'e müziği Niran Ünsal'a ait olan "İtiraf Ediyorum" oldu. "Gönül Hancım", "Peşinde Ahım Var", "Yasak Bir Düş" ve "Tövbekar" Niran Ünsal'ın bestelediği diğer parçalar oldu. "Tövbekar" aynı zamanda sözlerini yazdığı ilk şarkı oldu. Daha önce Ağır Roman filminin müziklerinde yer alan Atilla Özdemiroğlu çalışması "Masum Günahlar", "Vurgun" ve Sezen Aksu'nun şarkısı "Firuze"de takdir topladı. "Firuze", aynı zamanda albümün ikinci klibi oldu. Zerrin Özer'in 1996'da seslendirdiği "deli yaz" adlı parçanın müziği ve bestesi de yaptığı besteler arasında yer almıştır. Son düet şarkısı Erkan Özkaya'nın Bay Bay albümünde sözleri Hakkı Yalçın, müziği Niran Ünsal'a ait olan "Kalbinin Sesini Dinle" adlı parçayı Erkan Özkaya ile birlikte yorumlamıştır.

