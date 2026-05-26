2026 Kurban Bayramı öncesinde Malatya bayram namazı vakti vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bayram sabahında camilerde saf tutmaya hazırlanan vatandaşlar, Malatya’da bayram namazının saat kaçta kılınacağını ve ilçe ilçe namaz vakitlerini araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Malatya’da bayram hazırlıkları hız kazandı. Bayram namazını cemaatle birlikte eda etmek isteyen vatandaşlar, özellikle “Malatya’da Kurban Bayramı bayram namazı saat kaçta?” sorusuna cevap arıyor. 2026 yılı için açıklanan bayram namazı vakitleriyle birlikte Malatya’daki saat bilgisi de netleşti.

MALATYA'DA KURBAN BAYRAMI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2026 Kurban Bayramı kapsamında Malatya’da bayram namazı saat 05.40’ta kılınacak. Bayram sabahında il genelindeki camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken, vatandaşların erken saatlerde camilere gitmeleri öneriliyor.

Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın ilk günü cemaatle birlikte eda edilen önemli ibadetlerden biri olarak öne çıkıyor. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaşma programlarına katılacak ve kurban ibadeti için hazırlıklarına başlayacak.

Malatya bayram namazı vakti 2026! Malatya'da Kurban Bayramı bayram namazı saat kaçta?

MALATYA BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2026 (İLÇELER)

Malatya merkezde bayram namazı saati 05.40 olarak açıklanırken ilçelerde birkaç dakikalık farklılık oluşabiliyor. İlçelerdeki bayram namazı vakitleri:

Akçadağ: 05.42

Arapgir: 05.38

Arguvan: 05.40

Darende: 05.43

Doğanşehir: 05.43

Doğanyol: 05.38

Hekimhan: 05.41

Kale: 05.38

Kuluncak: 05.42

Pütürge: 05.39

Yazıhan: 05.40

Yeşilyurt: 05.41

Haberle İlgili Daha Fazlası