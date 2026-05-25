Sumud filosunda yer alan 400'den fazla aktivistin kaçırılması, işkence ve kötü muameleye maruz bırakılması üzerine harekete geçen Malezya hükümeti, toplanan tüm delillerle birlikte bu vahşeti resmen Uluslararası Adalet Divanı’na taşıyacağını paylaştı.

Gazze’deki vahşeti ve illegal ablukayı kırmak amacıyla uluslararası sularda barışçıl bir insani koridor açmaya çalışan Sumud Filosu"na saldıran İsrail, uluslararası hukuk kıskacına alındı.

Filoda yer alan 400'den fazla aktivistin kaçırılması, işkenceye ve cinsel istismara maruz bırakılması üzerine Malezya hükümeti, Tel Aviv'i Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet etti. Eş zamanlı olarak Polonya’da da aralarında eski bakanlar Yoav Gallant ve Yisrael Katz’ın da bulunduğu üst düzey İsrailli yetkililer hakkında "soykırım ve savaş suçu" gerekçesiyle resmi suç duyurusunda bulunuldu.

İsrail'in Sumud filosuna yönelik işkencesi Uluslararası Adalet Divanı'na taşınıyor!

Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen dönüş töreninde kameraların karşısına geçen Malezya'nın Selangor Eyaleti Başbakanı Amirudin Shari, İsrail ordusunun uluslararası sularda yaptığı hukuksuzluğu ve uyguladığı vahşeti dünyaya ifşa etti.

Hukuk ekiplerinin tüm delilleri topladığını belirten Shari, "Sessiz kalmayacağız, durmayacağız. Hukuk ekibimiz uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin tüm resmi belgeleri topladı. Filo katılımcılarımız uluslararası sularda birden fazla kez kaçırıldı, işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Avukatlarımızın kanıt toplama sürecini tamamlamasının hemen ardından bu vahşeti Uluslararası Adalet Divanı’nataşıyacağız. Diplomatik baskıyı sürdüreceğiz ve Gazze tamamen özgürleşene kadar Sumud 3.0 misyonuyla mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

POLONYA’DA İSRAİL’İN ZİRVESİNE "SOYKIRIM" KISKACI: 231 AİLE FERDİNİ KAYBETti

İsrail'e yönelik bir diğer ağır hukuki darbe ise Doğu Avrupa'dan geldi. Hind Rajab Vakfı (HRF), Polonya-Filistin Adalet Girişimi (KAKTUS) ve Küresel Sumud Filosu’nun Polonyalı aktivistleri, Wroclaw Bölge Savcılığına giderek İsrail'in askeri ve siyasi lider kadrosu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde; İsrail'in eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, eski Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere üst düzey isimler "soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları" ile itham edildi.

231 yakınını kaybeden Amjad Agha, "İsrail, Gazze'de yalnızca evlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi gömmedi. Kaybımızı tarif edebileceğimiz dili de gömdü. Bu yüzden bu başvuruyu yapıyorum; artık kelimelerimizin taşıyamadığı vahşeti hukukun adlandırmasını istiyorum." açıklamasında bulundu.

HRF Hukuk Direktörü Natacha Bracq ise başvurunun ardından yaptığı açıklamada, "Bu dava, coğrafya ve vatandaşlık zırhının, insanlığa karşı suç işleyen zalimleri koruyamayacağını dünyaya gösterecek" dedi.

50 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği kanlı baskında yaralanan ve alıkonulduktan sonra Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle kurtarılarak THY uçaklarıyla İstanbul’a getirilen aktivistlerin tedavilerinde de sona gelindi.

İstanbul’daki tam teşekküllü hastanelerde tedavi altına alınan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden 9'u daha bugün sağlık sıhhat içinde taburcu edildi. Böylece Türkiye'de tedavisi tamamlanarak taburcu edilen uluslararası aktivist sayısı 50’ye ulaşırken, yoğun bakım ve cerrahi servislerdeki 3 kişinin tedavisinin ise titizlikle sürdüğü öğrenildi.

