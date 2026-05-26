Beyazlamış saçları, verdiği kilo ile son hali gündem olan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, gelen eleştirilerin ardından imajını tazeledi. Saçını, bıyığını boyatan Tatlıses son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrasında son haliyle sosyal medyada gündem olmuştu. Tatlıses’in saçlarının boyasının aktığı, zayıfladığı görülmüştü.

Son hali çok konuşulmuştu! İbrahim Tatlıses yeni imajını paylaştı: Beyaz saçlar gitti siyah saç geldi

SON HALİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bir süredir fizik tedavi sürecine devam eden Tatlıses’in son haline sosyal medyada “Vay be ne hale gelmiş”, “İyice zayıflamış” gibi yorumlar yapılmıştı. Tatlıses, operasyon sonrası yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hastane sürecinde kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etmişti.

SAÇINI, SAKALINI BOYATTI

Ünlü şarkıcı, kendisine yapılan yorumlar sonrasında sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Evinde bir video çeken Tatlıses “Herkes merak ediyormuş, buradayım balkonumdayım” diyerek seslendi. Tatlıses’in saçını, bıyığını ve kaşlarını boyattığı fark edildi.

MAHMUT TUNCER YALNIZ BIRAKMADI

Tatlıses’i hastanede ziyaret eden fotoğrafını paylaşan yakın arkadaşı ünlü türkücü Mahmut Tuncer ise “28 lahmacun ve 1 yumurtalı köftemizle hastane serüveni sona erdi. Ağabeyim hastaneden taburcu oldu, Allah bir daha düşürmesin'' ifadelerini kullanmıştı.

