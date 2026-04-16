Finans piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, dikkat çeken uyarılarda bulundu. Piyasalarda son iki aydır süren dalgalı seyrin bilinçli şekilde devam ettirildiğini savunan Memiş, yatırımcıların bu dönemde farklı bir strateji izlemesi gerektiğini vurguladı. Memiş’e göre içinde bulunulan süreç klasik bir kazanç dönemi değil. Aksine, yıl boyunca sürecek dalgalı fiyat hareketleri nedeniyle yatırımcıların önceliği kazanç değil mevcut varlıklarını korumak olmalı. Piyasalardaki oynaklığın geçici olmadığını belirten Memiş, küresel ölçekte enflasyon baskısının artabileceğine ve bunun bilinçli politikalarla desteklendiğine işaret etti.

Küresel sistemde köklü bir değişime dikkat çeken Memiş, dijital para dönemine geçişin hızlandığını ve bu sürecin beklenenden daha erken tamamlanabileceğini ifade etti. Uzman isme göre ekonomik gelişmeler tesadüfi değil, belirli bir plan dahilinde ilerliyor.

GÖZLER ORTA DOĞU’DA: İKİ SENARYO MASADA Piyasaların yönünü belirleyecek en kritik başlık ise jeopolitik gelişmeler. Özellikle Orta Doğu’daki gerilim ve olası ateşkes süreci tüm fiyatlamaların merkezinde yer alıyor. Memiş, mevcut tabloyu iki senaryoyla özetledi: "Birinci ihtimalde kalıcı bir ateşkes sağlanırsa piyasalarda güçlü bir toparlanma görülebilir. Bu durumda Borsa İstanbul’da 16 bin puanın aşılması ve yıl sonuna kadar 20 bin seviyelerinin konuşulması mümkün. İkinci senaryoda ise savaşın derinleşmesi halinde sert satışlar yeniden gündeme gelebilir. Böyle bir tabloda endeksin 12.400–12.900 bandına kadar geri çekilme riski bulunuyor"

DOLAR VE EURO İÇİN BEKLENTİ YUKARI YÖNLÜ Döviz tarafında ise görece sakin bir görünüm dikkat çekiyor. Ancak Memiş, bu sakinliğin kalıcı olmayacağı görüşünde. Dolar/TL’de yukarı yönlü hareket beklentisini koruyan analist, kurun ilerleyen süreçte 50 seviyesine doğru hareket edebileceğini ifade etti. Euro/dolar paritesinde ise geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirildiğini belirten Memiş, yıl içinde yeniden 1.21–1.22 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi. Euronun dolar karşısında daha güçlü bir performans sergileyebileceği öngörüsü de dikkat çekti.

ALTINDA KRİTİK KIRILMA: YÖNÜ SAVAŞ BELİRLEYECEK Altın tarafında ise en belirleyici unsur yine jeopolitik gelişmeler... Ons altında yükseliş isteğinin sürdüğünü ancak net bir kırılma yaşanmadığını belirten Memiş, yönün tamamen savaş ya da ateşkes kararına bağlı olduğunu ifade etti. Savaşın devam etmesi halinde ons altında 4.650 dolar seviyesinin kritik destek olarak öne çıktığını, bu seviyenin kırılması durumunda 4.400 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceğini dile getirdi. Buna karşılık kalıcı bir ateşkes senaryosunda 5.200 dolar seviyesinin hedef haline gelebileceğini belirtti.

GRAM ALTINDA TEMMUZ HEDEFİ Memiş, gram altın yatırımcıları için şu öngörülerde bulundu: "Mevcut durumda fiziki altın 6.937 TL seviyelerinde seyrederken, kalıcı bir anlaşma halinde fiyatların 7.000 - 7.500 TL bandına yerleşmesi bekleniyor. Yaz aylarında düğün sezonunun da etkisiyle Temmuz aylarına baktığımız zaman 8.000 ve üzerindeki rakamlar tekrar karşımızda olmaya devam edebilir"

FİZİKİ ALTIN Memiş’in altın yatırımcısına yönelik en dikkat çekici mesajlarından biri ise fiziki altın tarafında oldu. Son dönemde aşırı yükselen işçilik maliyetlerinin sert şekilde gerilediğini belirten analist, bu durumun yatırımcı için yeni bir fırsat oluşturduğunu ifade etti. Daha önce yüksek işçilik nedeniyle fiziki altının pahalı hale geldiğini hatırlatan Memiş, mevcut durumda bu farkın büyük ölçüde ortadan kalktığını ve fiziki alımın yeniden cazip hale geldiğini vurguladı. Memiş 14.500 dolara kadar yükselen işçiliğin 250 dolara kadar düştüğünü söyledi. 2026 yılının şampiyonu olarak altını işaret eden Memiş, gümüşün asıl patlamayı 2027 ve 2028 yıllarında yapacağını öngördü.

“TREND DEĞİŞMEDİ” MESAJI Tüm dalgalanmalara rağmen ana beklentinin değişmediğini belirten Memiş, uzun vadede yükseliş trendinin korunduğunu ifade etti. Kısa vadeli işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan analist, sabırlı yatırımcıların bu süreçten daha güçlü çıkabileceğini dile getirdi.

