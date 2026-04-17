Bahar havasının etkisi kısa sürdü, Meteoroloji’nin haritası yeniden kırmızıya döndü. Meteoroloji 31 ili sağanak yağış için uyarırken, batı ve güney kesimleri için de çöl tozu uyarısı yaptı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise çöl tozu için Muğla, Denizli, Ankara ve Kastamonu’yu uyardı.

Birkaç hafta süren sıcak hava etkisini kaybederken, soğuk hava yeniden kapı araladı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını belirten Meteoroloji, bugün için 31 ili uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, soğuk hava yeniden etkili olmaya başladı.

Meteoroloji’nin haritası ikiye bölündü!31 ilde sağanak, 4 ilde çöl tozu yolda! Soğuk hava gittiği gibi geri dönüyor

SAĞANAK GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji açıklamasında şöyle denildi:

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu(Siirt hariç) ile Sakarya, Bilecik, Çorum, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara’da kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile Kayseri, Niğde çevrelerinde güney doğulu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, ülkemizin güney ve batı kesimlerinde de toz taşınımının etkili olacağını belirtti.

Marmara Ege Akdeniz İç Anadolu Batı Karadeniz Orta ve Doğu Karadeniz Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Sakarya Afyonkarahisar Antalya Ankara Bolu Çorum Erzurum Diyarbakır Denizli Burdur Eskişehir Düzce Ordu Muş Gaziantep İzmir Hatay Kayseri Kastamonu Giresun Bingöl Şanlıurfa Muğla Adana Konya Trabzon Tunceli Gümüşhane Elazığ Bayburt Malatya

ÇÖL TOZU ALARMI

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de geçen haftalarda etkili olan çöl tozu için yeni bir uyarı yaptı. Şen, Afrika üzerinden gelen toz taşınımına dikkat çekerek, tozun özellikle Güney Ege başta olmak üzere Muğla, Denizli, İç Anadolu’da Ankara ve Karadeniz’de Kastamonu’ya kadar uzanan geniş bir alanda etkili olacağını belirtti. Şen, Akdeniz Bölgesi’nin tamamında da bu durumun hissedileceğini ifade etti.

Orhan Şen'in çöl tozu için uyarı yaptığı iller şöyle;

Bölge Şehirler Güney Ege Muğla İç Anadolu Ankara Karadeniz Kastamonu Diğer Denizli

