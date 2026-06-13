İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da feci ölüm! 15 tonluk beton blok altında kaldı
Diyarbakır’da Faydat Avcı ve H.Y. isimli işçiler, şantiye alanına vinç yardımıyla bırakılan 15 tonluk beton bloğun altında kaldı. Faydat Avcı hayatını kaybederken, H.Y. ise ağır yaralandı.
Özetle DinleDiyarbakır'da feci ölüm! 15 tonluk beton blok altı...
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3. Sayfa az önce
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi kırsalında bir şantiye alanında vinçle bırakılan beton blokların devrilmesi sonucu bir işçi vefat etti, bir işçi ise ağır yaralandı.
- Beton bloklar vinç yardımıyla şantiye alanına bırakıldı.
- İşçiler toparlanırken yerdeki bloklar devrildi.
- Faydat Avcı (55) olay yerinde vefat etti.
- H.Y. isimli işçi ağır yaralandı.
- Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Yaralı işçi hastaneye sevk edildi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinin kırsal Kaldırım Mahallesi’ndeki bir şantiye alanına vinç yardımıyla beton bloklar bırakıldı. İşçiler, toparlandıkları sırada yerdeki blokların devrilmesiyle altında kaldı.
1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ AĞIR YARALI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Faydat Avcı’nın (55) hayatını kaybettiği, H.Y.’nin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Faydat Avcı’nın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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