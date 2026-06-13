Diyarbakır’da Faydat Avcı ve H.Y. isimli işçiler, şantiye alanına vinç yardımıyla bırakılan 15 tonluk beton bloğun altında kaldı. Faydat Avcı hayatını kaybederken, H.Y. ise ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinin kırsal Kaldırım Mahallesi’ndeki bir şantiye alanına vinç yardımıyla beton bloklar bırakıldı. İşçiler, toparlandıkları sırada yerdeki blokların devrilmesiyle altında kaldı.

Diyarbakır'da feci ölüm! 15 tonluk beton blok altında kaldı

1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Faydat Avcı’nın (55) hayatını kaybettiği, H.Y.’nin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Faydat Avcı’nın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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