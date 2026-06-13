Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü iki oturumda tamamlandı. Sınavların ardından gündeme gelen konulardan bir ide LGS puan hesaplama oldu. LGS'de öğrencilerin puanı yalnızca doğru cevap sayısına göre değil, tüm öğrencilerin sınav performansının dikkate alındığı standart puan sistemiyle hesaplanıyor. İşte MEB LGS net puan ve yüzdelik dilim hesaplama sürecinin ayrıntıları...

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler puan hesaplamalarına odaklandı. Türkçe, matematik, fen bilimleri ile diğer testlerde yaptıkları netleri değerlendiren adaylar, LGS puan hesaplama robotlarına yöneldi. Merkezî Sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanma tarihi öncesinde alacakları puanları öğrenmek isteyen öğrenciler, LGS puan hesaplamanın ayrıntılarını merak ediyor. Peki, MEB LGS net puan ve yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır?

LGS puan hesaplama... MEB LGS net puan ve yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır?

LGS 2026 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS kapsamında merkezi sınava katılan öğrencilerin puanı, tek puan türü üzerinden hesaplanacak. Değerlendirme sürecinde öncelikle sözel ve sayısal bölümlere ait her alt test için öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

Her bir öğrencinin alt testlere ait ham puanı, ilgili testteki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Ardından her alt testin ortalaması, o teste ait ham puanlar toplamının öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilecek. Testlerin standart sapmaları ise ham puanlar, ortalama değerleri ve sınava giren öğrenci sayısı dikkate alınarak hesaplanacak.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), ilgili testin ortalaması ve standart sapması kullanılarak, tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını ise 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonucunda belirlenecek. Daha sonra her alt test için hesaplanan standart puanlar, belirlenen katsayılarla çarpılarak ağırlıklı standart puanlara dönüştürülecek.

Yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin ağırlıklı standart puanları ise diğer testlerden elde edilen ağırlıklı standart puanlar dikkate alınarak hesaplanacak.

LGS puan hesaplama... MEB LGS net puan ve yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır?

Tüm testlerden elde edilen ağırlıklı standart puanların toplamı, Toplam Ağırlıklı Standart Puanı (TASP) oluşturacak.

Öte yandan cevap anahtarında hata bulunması ve bu durumun Merkez Sınav Kurulu tarafından tespit edilmesi halinde sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler esas alınarak değerlendirmeye dahil edilecek. Değerlendirme sırasında hatalı soru tespit edilmesi ve iptal kararı verilmesi durumunda ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanarak puanlama yapılacak.

Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için ise Merkezi Sınav Puanı (MSP) hesaplanmayacak.

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