Ankara'da kapılarını açıyor: NATO Genel Sekreteri'nin ABD ve Brüksel'de örnek gösterdiği Avrupa'nın en büyük tesisi hazır!

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Ankara'da inşa edilen Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisinin üretime başladığını ve yıl sonunda bakiye siparişlerinin 30 milyar dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini paylaştı.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki küresel gücü ASELSAN, küresel gerilimlerin ve savaşların arttığı bir dönemde tarihinin en büyük altyapı ve teknoloji yatırımına imza atıyor.

Yılın ilk yarısında finansal ve operasyonel rekorlar kıran şirket, Ankara’da yükselen ve tamamlandığında Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisi olacak Oğulbey Teknoloji Üssü’nün ilk fazını hizmete alıyor. Dünya savunma sanayiinde esen rüzgarlara karşı yerli ve milli kapasitesini katlayan ASELSAN, küresel ligde çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, katıldığı televizyon programında şirketin 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını, dev altyapı yatırımlarını ve küresel pazardaki büyüme stratejilerini kamuoyuyla paylaştı.

Akyol, Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarının, dünyadaki muadillerine kıyasla olağanüstü bir hıza ulaştığına dikkat çekti.

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"AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ENTEGRE HAVA SAVUNMA TESİSİ"

Ahmet Akyol, Ankara'nın güneyini bir teknoloji vadisine dönüştüren Oğulbey Teknoloji Üssü’nün önemine dikkat çekerek CNBC-e'de şunlara değindi:

"Oğulbey Teknoloji Üssü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayii yatırımı. Tesisin ilk fazı bugünlerde devreye alınıyor. Yaklaşık 9-10 ayda tamamlanan ilk bölüm, içinde bulunduğumuz çeyrek itibarıyla gelir ve değer üretmeye başlayacak. Oğulbey, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi olacak. ASELSAN'ın gelecek 10, 20 ve 30 yıllık büyüme planları ile kritik altyapı yatırımlarına ev sahipliği yapacak."

"SİPARİŞLER 30 MİLYAR DOLAR BANDINA İLERLİYOR"

Küresel çaptaki savunma harcamalarının arttığı bir dönemde ASELSAN’ın finansal göstergelerindeki tarihi ivmeye değinen Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemin en güçlü hasılat büyümesini açıklayarak ilk yarıda dolar bazında yüzde 37'lik bir büyüme sağladık. Bakiye siparişlerimiz 23 milyar dolar seviyesine ulaştı ve son 6 ayda yaklaşık 5 milyar dolarlık yeni sipariş aldık. Yıl sonunda ise ASELSAN tarihinde ilk defa 30 milyar dolar bakiye sipariş rakamını göreceğimizi öngörüyoruz. Tam 3 yıl önce bir senede ulaştığımız rakamlara artık 6 ayda ulaşıyoruz. ASELSAN son dönemde ölçeğini ikiye katlamış durumda."

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NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN ASELSAN’A ÖVGÜ

Ankara'da gerçekleştirilen temaslara ve NATO nezdindeki yansımalara da değinen Akyol, Türkiye’nin küresel ölçekteki operasyonel hızının örnek gösterildiğini ifade etti:

"NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte’nin ziyareti, geçmişte konuştuğumuz konuların ASELSAN’da nasıl hayata geçirildiğini gösterdiğimiz bir buluşma oldu. Yeni bir ürünü tasarlayıp sahaya verme süremizi 48 aydan 28 aya indirdik. Sayın Rutte; Ankara’da, Brüksel’de ve ABD’deki toplantılarda 'Türkiye'de böyle bir şirket var ve bunu örnek almalısınız' diyerek ASELSAN’ı örnek gösterdi."

"KUANTUM ÇİP VE LEO UYDU TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

ASELSAN'ın gelecek vizyonunda yüksek teknoloji ve AR-GE odaklı projelerin yer aldığını belirtilen Ahmet Akyol, şirketin odaklandığı kritik alanları şöyle sıraladı:

"Oğulbey’de kuantum hesaplama teknolojilerinin ve Leo takım uydularının altyapısını inşa ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan sözleşme kapsamında 4 adet Leo uyduyu inşa etmekteyiz. Aynı zamanda Ankara’da askeri çipleri kendisi tasarlayan ve üreten bir altyapıya sahibiz; 500’den fazla mühendisimiz yarı iletken ve çip teknolojileri üzerine çalışıyor."

"GÜNDEMİMİZDE YENİ BİR HALKA ARZ YOK"

Yatırım seferberliği ve finansal disipline ilişkin detayları paylaşan Akyol, şirketin borçluluk oranlarının dünya standartlarının oldukça altında olduğuna vurgu yaptı:

"Net borç / FAVÖK oranımızı 0,55 seviyesinde tutarak finansal disiplinimizi koruyoruz. Uzun dönemli yatırım finansmanlarını yüksek katma değerli üretime ve ihracata dönüştürüyoruz. Bütün bu finansal gücümüzü sürdürdüğümüz bu dönemde yeni bir halka arz ya da hisse satışı gündemimizde yer almıyor."

"SİVİL TEKNOLOJİLERDE SİNYALİZASYON VE SAĞLIK HAMLESİ"

ASELSAN’ın sivil alandaki nitelikli teknoloji yatırımlarına da değinen Genel Müdür Akyol, geliştirilen yerli sistemleri özetledi:

"İstanbul’daki Halkalı metro hattını tamamen yerli ASELSAN sinyalizasyon sistemleriyle tam otonom ve sürücüsüz olarak işletiyoruz. Sağlık alanında ise milli mobil X-ray cihazlarımızın yanı sıra 22 ülkeye ihraç ettiğimiz OD cihazlarımız ve ilk başarılı ameliyatını gerçekleştirdiğimiz kalp-akciğer makinemiz ile kritik tıbbi cihazlarda dışa bağımlılığı azaltıyoruz."

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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