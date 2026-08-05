Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen ve gündüz kuşağının en çok izlenen yarışma programlarından Gelinim Mutfakta, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelecek olan sevilen yarışma, 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün izleyicilerle buluşacak. Yeni sezonda hem mutfakta kıyasıya rekabet yaşanacak hem de büyük ödüller sahiplerini bulacak.

Gelinim Mutfakta için geri sayım başladı. Yeni sezon yayın tarihi belli olan sevilen program, Aslı Hünel'in sunumuyla 10 Ağustos Pazartesi günü izleyiciyle yeniden buluşacak.

Gelinim Mutfakta geri dönüyor! Yeni sezon tarihi belli oldu

ÖDÜLLER BELLİ OLDU

Lezzet, sunum ve hünerin yarışacağı programda gelinler, her gün en yüksek puanı alabilmek için mutfakta tüm yeteneklerini sergileyecek. Günün birincisi olan gelin çeyrek altının sahibi olurken, haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan yarışmacı ise 10 altın bileziği kazanarak haftayı büyük ödülle tamamlayacak. Yeni sezonda da hem rekabet hem de büyük ödüller izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Gelinim Mutfakta geri dönüyor! Yeni sezon tarihi belli oldu

YENİ SEZONDA DİKKAT ÇEKEN YARIŞMACILAR

Yeni sezonda birbirinden iddialı gelinler ve kayınvalideleri mutfakta kozlarını paylaşacak. Bu sezon yarışacak isimler Cemile Ahundov - Ulviye Şen, Tuğba Duman - Sevilay Başar, Yeşim Çalışkan - Beyhan Öksüz ile Sude Mamaş - Zehra Ateş olacak. Farklı karakterleri ve mutfaktaki performanslarıyla dikkat çekecek yarışmacılar, hem büyük ödül için mücadele edecek hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Gelinim Mutfakta geri dönüyor! Yeni sezon tarihi belli oldu

Hafta içi her gün saat 14.00'te Kanal D ekranlarında yayınlanacak Gelinim Mutfakta, yeni sezonunda da rekabet, lezzet ve sürpriz gelişmeleriyle gündüz kuşağının iddialı yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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