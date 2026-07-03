3 Temmuz 2026 Cuma günü yayınlanan Gelinim Mutfakta bölümünde şampiyon belli oluyor. 8. sezonun şampiyonunu belirleyecek büyük finalde yarışmacılar 50 altın bilezik için mücadele ederken, izleyiciler kazanan ismin açıklanacağı anı bekliyor. Tuğba, Aysun, Cemile ve Hatice arasından çıkacak Gelinim Mutfakta şampiyonu merak ediliyor. İşte, 3 Temmuz Gelinim mutfakta puan durumu ve final öncesinde oluşan 4 günlük toplam puan durumu...

Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta, 8. sezon finaliyle yaz arasına giriyor. Final haftasında Tuğba, Hatice, Cemile ve Aysun şampiyonluk için mutfağa çıkarken, sezonun kazananı ve 50 altın bileziğin sahibi olacak yarışmacı programın final bölümünde belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 8. sezonunda şampiyonluk heyecanında final bölümüyle sona gelindi. Sezon boyunca başarılı performans sergileyen yarışmacılar, son kez tabak çıkartarak hem günün en yüksek puanını hem de sezon şampiyonluğunu elde etmek için mücadele ediyor.

Final bölümünün yayınlandığı saatlerde puanlama süreci devam ederken, 8. sezon şampiyonu henüz açıklanmadı. Kazanan yarışmacı, Aslı Hünel tarafından yapılacak final açıklamasının ardından resmiyet kazanacak. Şampiyon olan gelin ve final puan tablosu belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutfakta şampiyonu kim oldu? 50 altın bileziği kazanan gelin (3 Temmuz puan durumu)

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın sezon finalinde büyük ödül olarak 50 altın bilezik veriliyor. Bu ödül, yarışmanın bugüne kadarki en dikkat çeken sezon finali ödüllerinden biri olarak öne çıktı. 50 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı. Yarışmanın tamamlanmasının ardından sezon şampiyonu olan gelin, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Kazanan isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutfakta şampiyonu kim oldu? 50 altın bileziği kazanan gelin (3 Temmuz puan durumu)

3 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Sezon finali öncesindeki son hafta boyunca yarışmacılar arasında kıyasıya bir puan mücadelesi yaşandı. Haftanın her günü verilen puanlar, sezon şampiyonunun belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

3 Temmuz 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı. Ancak Gelinim Mutfakta 4 günlük toplam puan durumu şu şekilde:

2 Temmuz 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu:

Hatice: 15

Aysun: 14

Cemile: 14

Tuğba: 13

1 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu:

Aysun: 19

Hatice: 18

Cemile: 11

Tuğba: 10

30 Haziran 2026 puan durumu:

Cemile: 19

Aysun: 18

Hatice: 15

Tuğba: 10

29 Haziran 2026 puan durumu:

Tuğba: 25

Cemile: 16

Hatice: 12

Aysun: 5

Haberle İlgili Daha Fazlası