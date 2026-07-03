Hindistan'ın Bengaluru kentinde bir teknoloji şirketinin kreşinde yaşandığı öne sürülen çocuk istismarı ülke gündemine oturdu. Ağlayan çocukların tuvaletlere ve çamaşır makinelerine kapatıldığını gösteren görüntülerin ardından bir çalışan tutuklanırken, beş görevli hakkında soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru kentinde bulunan ve teknoloji şirketi Capgemini çalışanlarının çocuklarına hizmet veren kreşte yaşandığı öne sürülen çocuk istismarı iddiaları üzerine polis harekete geçti. Soruşturma kapsamında bir kreş çalışanı tutuklanırken, olayın ardından kreş geçici olarak kapatıldı.

AĞLAYAN ÇOCUKLARI ÇAMAŞIR MAKİNELERİNE KAPATTILAR

Soruşturma, kreş çalışanlarının küçük çocukları ağladıkları gerekçesiyle tuvaletlere ve çamaşır makinelerine kapattığını, üzerlerine bide sıkarak korkuttuğunu gösterdiği iddia edilen görüntülerin internette paylaşılmasıyla başladı.

İsimsiz bir şahıs tarafından Bengaluru Çocuk Koruma Birimi'ne ulaştırılan görüntüler üzerine başlatılan incelemede, istismarın güvenlik kamerası bulunmayan bir tuvalette gerçekleştiği belirlendi. Çocuk koruma görevlisi Thilakesh Kumar'ın şikâyeti doğrultusunda polis, tesiste görev yapan beş çalışan hakkında dava açtı.

Ünlü şirketin kreşinde kan donduran olay! Ağlayan çocukları çamaşır makinelerine kapatmışlar

Bengaluru polisinden yapılan açıklamada, bir şüphelinin adli gözetim altına alındığı açıklandı. Polis ayrıca olayla bağlantılı iki bakıcının daha sorgulandığını, yeni gözaltıların da olabileceğini bildirdi.

ŞİRKETTEN JET AÇIKLAMA

Olayın ardından Capgemini, çalışanlarının ve ailelerinin güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek yetkililerle tam iş birliği içinde olduklarını duyurdu. Şirket, soruşturma süresince Bengaluru kampüsündeki kreşin geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Karnataka Eyaleti İçişleri Bakanı Priyank Kharge, hükümetin olayı yakından takip ettiğini ve ihlal tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını söyledi. Ulusal Çocuk Haklarını Koruma Komisyonu da soruşturma başlatırken, olay yerinde inceleme yapmak üzere kreşi ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Yaşanan olay, Hindistan'da şirket kampüslerinde giderek yaygınlaşan kreşlerin denetimi ve yasal düzenlemelerinin yetersizliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Ülkede çocuk bakım merkezleri eyalet bazlı farklı kurallar çerçevesinde faaliyet gösterirken, denetim ve uygulamalardaki eksiklikler uzun süredir eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

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