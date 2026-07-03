Anadolu Ajansı
Alanyaspor duyurdu: Paulo Victor'la yeni sözleşme imzalandı
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da Brezilyalı file bekçisi Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
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Spor az önce
Alanyaspor, 39 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Paulo Victor ile 2027 yılına kadar sözleşme uzattığını duyurdu.
- Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'i 37 puanla 11. sırada tamamladı.
- Paulo Victor, Temmuz 2025'te Al-Rayyan'dan transfer edildi.
- Kulüp, Brezilyalı kalecinin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.
- Alanyaspor, oyuncuya yeni sezonda başarılar diledi.
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Trendyol Süper Lig'de sezonu 37 puanla 11'inci sırada tamamlayan Alanyaspor, Temmuz 2025'te Katar ekibi Al-Rayyan'dan transfer ettiği Paulo Victor ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Brezilyalı kalecinin sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Paulo Victor'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.
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