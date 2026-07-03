Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da Brezilyalı file bekçisi Paulo Victor'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 37 puanla 11'inci sırada tamamlayan Alanyaspor, Temmuz 2025'te Katar ekibi Al-Rayyan'dan transfer ettiği Paulo Victor ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Paulo Victor - Hasan Çavuşoğlu

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Brezilyalı kalecinin sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Paulo Victor'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

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