Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreni ve Kent Meydanı Açılışı'na katılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin izlerini silen Adıyaman'da tarihi bir gün yaşandığını belirterek, "Adıyaman eskisinden daha güçlü ve güzel olacak" dedi. Hak sahibi kuralları ve meydan açılışı için kentte bulunan Bakan Kurum, 11 ilde yürütülen dev konut hamlesinde gelinen son durumu paylaştı. Cumhurbaşkanı liderliğinde yürütülen çalışmalarda, 2 yılda 455 bin konutun tamamlandığını müjdeleyen Kurum, Adıyaman'ın küllerinden yeniden doğduğunu vurguladı.

"SÖZLERİMİZİ TUTMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

"Ev Sahibi Türkiye" 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreni ve Kent Meydanı Açılışı Töreni'nde konuşan Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Depremden bir hafta sonraydı, o Adıyaman'da meydanda sizlerle buluşmuştuk. O gün bir söz vermiştik ve hamdolsun o sözü, o sözleri tutmanın aslında hep birlikte mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Çok coşkulu bir günü yaşıyoruz. Çünkü yuvalarına kavuşacak olan siz kıymetli kardeşlerimizin mutluluğunu, heyecanını burada hep birlikte paylaşıyoruz. Bir taraftan yine Adıyaman 'ımızın aslında kimliğini tarihini yansıtan meydan çalışmamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Emin olun Adıyaman eskisinden daha güçlü olacak. Adıyaman eskisinden daha güzel olacak. Ben tüm bu eserlerimizin şimdiden Adıyamanlı hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

500 Bin sosyal Konut Projesi: Bakan Kurum Adıyamandaki törende konuşuyor

"ADIYAMAN YIKILDIĞI YERDEN DOĞRULUYOR"

O günlerin içinde bile birbirine tutunan komşusuna koşan, ekmeğini, aşını paylaşan, acısını vakar içinde taşıyan bir halkı gördük. Ben her enkaz alanına gittiğimde "Allah liderimize zeval vermesin." seslerini duydum. "Allah liderimize zeval vermesin." seslerini duydum.

Bu şehir, felaket karşısında insanlığını eksik etmedi. Yasını taşıdı, sabrını korudu, umudunu diri tuttu. Biliyoruz; kaybettiğimiz canların yeri asla dolmaz, yıkılan hatıralar geri gelmez. Fakat bugün Adıyaman yıkıldığı yerden doğruluyor. Hamdolsun Rabbim bizi Adıyamanlı kardeşlerimize 11 ilimize sizlere mahcup etmedi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yılda, 11 ilde, 3481 şantiyede, 455 bin konutumuzu tamamladık. Vatandaşlarımız evlerine girdi. Esnafımız dükkanlarını açtı. Çocuklarımız yine 6 Şubat öncesinde olduğu gibi parklarımızı, bahçelerimizi doldurdu. 6 Şubat'ta burada bulunan o kara günleri yaşayan biri olarak bugünleri gördüğümüz için Rabbime binlerce kez şükrediyorum.

"11 İLİMİZ BU PROJEDE AYRICALIKLI OLACAK' DEMİŞTİK"

Biliyorsunuz, 100 yılın konut projesi kapsamında, 81 ilimizde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yapıyor ve 500 bin sosyal konut inşa ediyoruz. "Bu projede 11 ilimiz ayrıcalıklı olacak." demiştik ve kontenjanlarımızı 11 ilde vatandaşlarımızdan gelen talep yine milletvekillerimizin burada vatandaşımızın daha fazla konut edilmesine ilişkin talepleri doğrultusunda kontenjanlarımızı fazla tuttuk. Hak sahibi kurallarımızı yine ilk burada Adıyaman'da çekmiştik ve yine yer belirleme kurallarını da yine ilk burada sizlerle birlikte belirliyoruz.

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