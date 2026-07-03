ABD'nin Ohio eyaletinde başka bir soruşturma için girilen eski bir evde, tesadüf eseri yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen 16 çocuk bulundu. Yıllarca dış dünyadan izole edilen ve çöpler içinde tek bir odaya hapsedilen çocukların varlığından komşularının bile haberdar olmadığı ortaya çıktı. Olayın ardından anne, baba ve anneanne ile dede gözaltına alındı.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Hamden köyünde, emniyet güçlerinin tesadüfen gerçekleştirdiği bir operasyon büyük bir insanlık dramını gözler önüne serdi. Yetkililerin farklı bir soruşturma kapsamında arama yaptığı eski ve bakımsız bir evde, aynı aileye mensup 16 çocuk insanlık dışı koşullarda yaşarken bulundu. Ohio Başsavcısı Andy Wilson, durumun tamamen tesadüf eseri ortaya çıktığını belirterek, "Orada 16 çocukla karşılaşacağımızı hiç tahmin etmiyorduk. Bu, ülkemizde görmeye alışık olmadığımız türden, kan dondurucu bir olay" açıklamasında bulundu.

4 YILDIR ODADAN ÇIKMADILAR

Yapılan ilk incelemelerde, çocukların son dört yılın büyük bölümünü yaklaşık 3,5 metrekarelik tek bir odada, insan atıkları ve çöplerin arasında geçirdiği tespit edildi.

Yaşadıkları ağır ihmal nedeniyle çocuklardan bazılarının konuşma yetisini kazanamadığı, gelişimsel engeli bulunan 18 yaşındaki en büyük kardeşin ise adını bile yazamadığı bildirildi.

Korkunç gerçek tesadüfen çıktı! 16 kardeş yıllarca aynı odada hapsedildi, komşulardan olay açıklama

HİÇBİR ÇOCUK OKULA KAYDETTİRİLMEMİŞ

Ağaç ve çalılarla gizlenmiş evde hiçbir çocuğun okula kaydettirilmediği, bu sayede ailenin resmi makamların dikkatinden kaçmayı başardığı anlaşıldı.

“TEK BİR ÇOCUK BİLE GÖRMEDİM”

Ailenin son 20 yıldır Güney Ohio'da sürekli yer değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı üzerinde duruluyor. Ailenin 3 ev yanında oturan 60 yaşındaki mahalle sakini Joseph Stewart ise şaşkınlığını, "Evi ve bahçeyi her gün rahatlıkla görebiliyordum ama bugüne kadar orada tek bir çocuk bile görmedim" sözleriyle dile getirdi. Operasyonun ardından sağlık durumları kritik olan çocuklardan ikisi helikopterle olmak üzere 7 kardeş acilen hastaneye kaldırıldı.

Korkunç gerçek tesadüfen çıktı! 16 kardeş yıllarca aynı odada hapsedildi, komşulardan olay açıklama

KORUMA ALTINA ALINDILAR

Tedavileri tamamlanan diğer çocuklar ise Ohio İş ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından koruma altına alındı. Çocukları hayati tehlikeye atmak ve ağır ihmalle suçlanan anne, baba ile büyükanne ve büyükbaba çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, hakim sanıkların her biri için 300 bin dolar kefalet bedeli belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.



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