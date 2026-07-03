New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde Tibet bayrağı ve protesto içerikli bildiriler bıraktıktan sonra kendisini ateşe veren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin önünde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Perşembe akşamı BM Genel Merkezi'nin önüne gelen bir protestocu kaldırıma Tibet bayrağı bıraktıktan sonra kendini ateşe verdi.

BM Genel Merkezi önünde korkunç anlar! Saniyeler içinde kendisini ateşe verdi

Adamın, BM gözetim kameralarına yansıyan görüntülerinde, bayrağı diktikten sonra kendini ateşe verdiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ağır yaralanan 52 yaşındaki şahıs Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, protestocunun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM Genel Merkezi önünde korkunç anlar! Saniyeler içinde kendisini ateşe verdi

"ÇİN, TİBET'TEN ÇIK"

Olay yerinde bulunan bildirilerin üzerinde "Çin, Tibet'ten çık" yazdığı belirtildi. Kendini ateşe vererek hayatını kaybeden kişinin, bağımsızlık savunucusu Tibetli aktivist Lobga Rangzen olduğu öne sürülürken, yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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