Trendyol 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları devam ederken futbolseverlerin gözü Batman Petrolspor ile Boluspor arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Şimdi ise Batman Petrolspor-Boluspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın saat kaçta sorusu gündeme getirildi. İşte, Batman Petrolspor-Boluspor canlı yayın bilgileri ve hakem kadrosu...

Ligin ikinci haftasında karşı karşıya gelecek Batman Petrolspor ve Boluspor, mücadeleyi galibiyetle tamamlayarak sezonun başında önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Batman Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Erdem Mertoğlu düdük çalacak. Peki, Batman Petrolspor-Boluspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın saat kaçta?

Batman Petrolspor-Boluspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın saat kaçta? Trendyol 1. Lig 2. hafta

BATMAN PETROLSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Batman Petrolspor ile Boluspor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı televizyon ekranından takip etmek isteyen futbolseverler, 17 Ağustos Pazartesi günü TRT Spor üzerinden maçı izleyebilecek.

Batman Petrolspor-Boluspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın saat kaçta? Trendyol 1. Lig 2. hafta

BATMAN PETROLSPOR-BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Batman Petrolspor-Boluspor karşılaşması bu akşam 21.30'da başlayacak. Mücadele Batman Şehir Stadı'nda oynanacak.





Batman Petrolspor-Boluspor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın saat kaçta? Trendyol 1. Lig 2. hafta

BATMAN PETROLSPOR-BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Batman Petrolspor-Boluspor karşılaşmasını Erdem Mertoğlu yönetecek.

Müsabakada Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Murathan Çomoğlu ve Erdoğan Çak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Doğukan Yıldırım olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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