UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşamasına kalacak takımların belirleneceği play-off turunda heyecan başlıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman merak edilirken Fenerbahçe'nin de yer aldığı lig yolu play-off eşleşmeleri 18-19 ve 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler, play-off turunun ilk maçında Lyon'u konuk ederken, rövanş karşılaşması Fransa'da oynanacak. Gözler ise Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın bilgileri ve tarihinde...

Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekiminin tarihi de belli oldu. 2026-2027 sezonunda 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasının kura çekimi için geri sayım başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe-Lyon maçı öncesi gündemde

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Kura çekiminin Türkiye saatiyle 19.00'da başlaması planlanıyor. Organizasyon Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da düzenlenecek.

Kura sonunda Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki 36 takımın lig aşamasındaki rakipleri belli olacak. Kura çekimine 29 doğrudan lig aşamasına katılma hakkı elde eden takım ile play-off turundan gelecek 7 ekip katılacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe-Lyon maçı öncesi gündemde

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekiminin TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Kura çekimi ayrıca UEFA'nın resmi internet sitesi UEFA.tv ve UEFA'nın mobil uygulaması üzerinden de takip edilebilecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe-Lyon maçı öncesi gündemde

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off turu ilk karşılaşması 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Mücadele Fenerbahçe'nin sahasında saar 21.00'de başlayacak.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Lyon ile Fenerbahçe arasındaki ikinci maçın başlama saati de 21.00 olarak belirlendi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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