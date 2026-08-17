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Selçuk İnan yenilginin nedenini açıkladı: Kalite eksikliğimiz bu sene de devam ediyor

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Selçuk İnan yenilginin nedenini açıkladı: Kalite eksikliğimiz bu sene de devam ediyor

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilen Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, maçın sonucunu kalite farkının belirlediğini söyledi. Genç çalıştırıcı, "Final paslarında, ilk dokunuşlarda biraz daha kaliteli olabilsek maçı da kazanabilirdik, en büyük fark buydu" dedi.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuşan Kocaelispor'un teknik patronu Selçuk İnan, zor bir maç yaşayacaklarını bilerek sahaya çıktıklarını belirtti.

Kocaelispor'un Başakşehir maçına başladığı 11.
Başlık ResmiKocaelispor'un Başakşehir maçına başladığı 11.

"FİZİKSEL OLARAK BİZDEN ÖNDELER"

Başakşehir'in kendilerine göre daha hazır olduğunu aktaran Selçuk İnan, "Çok yetenekli oyunculara sahipler. Ligi erken açtılar. Avrupa kupalarından elendiler ama kendi hatalarını, yanlışlarını görme fırsatı yakalamış bir takım. Fiziksel olarak bizden biraz daha önde bir takım. Oyuncularım gerçekten çok iyi mücadele ettiler, büyük efor sarf ettiler. Yediğimiz 2'nci gole kadar maçı beraberliğe getirebilir, hatta koparabilirdik çünkü büyük eforla oynadık" diye konuştu.

Takımda kalite eksikliğinin sürdüğünü dile getiren 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Geçen seneden gelen bir kalite eksikliğimiz bu sene de devam ediyor. Final paslarında, ilk dokunuşlarda biraz daha kaliteli olabilsek maçı da kazanabilirdik, bugün en büyük fark buydu. Kaybettiğimiz için üzgünüm ama oyuncularımızın özverisinden memnunum" ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan
Başlık ResmiSelçuk İnan

"TRANSFERDE GEÇ KALINDI"

Transfer çalışmalarına da değinen Selçuk İnan, şöyle devam etti:

Görüşme halinde olduğumuz birkaç oyuncu var. Finansal açıdan çok imkanımız olsa da şu an istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Birkaç bölgeye takviye istiyoruz. Düşük bütçeli daha genç oyuncular aramıza katacağız. Sakatlıklar dolayısıyla önemli oyuncularımız aramızda değil. Bu durum elimizi sıkıştırıyor. Bunların hepsi bir arada olduğunda birkaç takviyeyle beraber 1-2 hafta içinde inşallah daha alternatifli, güçlü bir kadro olacağımızı düşünüyorum. Ligi kolay bitirmedik, belirsizlikler vardı. Evet transferde geç kalındı, bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ama nedenleri vardı. Bu nedenlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oyuncu almak için almak ayrı sıkıntı.

"SABIRLI OLMALIYIZ"

Habib Keita'nın sakatlık durumunun belirsizliğini koruduğunu anlatan İnan, "Keita'nın durumunda net bir şey yok. 4-6-0 oynamadık, 4-3-3 oynadık. Baskıda 4-4-2 yaptık. Metehan önemli bir oyuncu ama üçüncü bir forvet oynatmak istemedim. Topa daha fazla sahip olmak istedim. Bu taraftar bu takımın bu şehrin en büyük gücü. Sabırlı olmalıyız. Transfer için herkes uğraşıyor. Sıkıntılar devam ederken en büyük destekçimiz taraftarlar. Bize bugün de fazlasıyla destek verdiler. Bu desteği ne olursa olsun her şartta devam ettirsinler, tek istediğimiz bu. Bu sene bu kadar eksiğe rağmen geçen seneden daha güçlü ve daha iyiyiz" şeklinde konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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