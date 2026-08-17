Ankara merkezli uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında eski PETLAS Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan da gözaltına alındı. Evinde uyuşturucu ele geçirilen Özcan, daha önce de uçakta olay çıkarmış ve "Türkiye'yi satın alırım" sözleriyle gündeme gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Hakkında işlem yapılan isimler arasında eski PETLAS Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan da bulunuyor.

EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Abdülkadir Özcan’ın ikametinde arama gerçekleştirilirken aramada, daralı ağırlığı 175,45 gram olan ve renk, koku ve görünüm itibarıyla esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

UÇAKTA OLAY ÇIKARTMIŞTI

2024 yılının sonunda Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın THY'nin business bölümünde yolculuk yaptığı esnada uçakta sergilediği davranışlar gündem olmuştu.

Uçakta "Türkiye'yi satın alırım" diyerek olay çıkarmıştı! Gözaltına alındı

Abdülkadir Özcan’ın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde karşısındaki kişiye "Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" diye yüksek bir sesle bağırdığı duyulmuştu. Türk Hava Yolları, Abdülkadir Özcan’ı kara listeye aldığı bilgisini paylaşmıştı.

Petlas'tan yapılan açıklamada ise "14.12.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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