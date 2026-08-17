ABD'li yazılımcıdan şaşırtan uygulama! Tek mesaj için günlerce bekletiyor: Güvercinle haberleşme geri döndü

ABD'li yazılımcı Noah Iarrobino, 'Carrier Pidge' isimli anlık ve hızlı mesajlaşma alışkanlığını tersine çeviren bir uygulama tasarladı. 'Sanal' posta güvercinleriyle çalışan uygulamada mesajların ulaşması günler sürebiliyor, üstelik güvercin yolda kaybolursa mesajın karşı tarafa hiç ulaşamama ihtimali de bulunuyor.

ABD'li yazılımcı Noah Iarrobino tarafından yaklaşık üç haftada geliştirilen Carrier Pidge, App Store'da kullanıcılarla buluştu. Uygulama, modern mesajlaşma hızını bir kenara bırakarak dijital ortamda güvercinle haberleşmeyi simüle ediyor.

MESAJLARIN TESLİM SÜRESİ FARKLILIK GÖSTERİYOR

Uygulamada gönderilen her mesaj, alıcıya sanal bir posta güvercini tarafından taşınıyor. Sistem, iki kullanıcı arasındaki gerçek mesafeyi GPS üzerinden hesaplıyor ve güvercinin uçuş süresini buna göre belirliyor. Sanal güvercinlerin ortalama hızı saatte 110 mil, yani yaklaşık 177 kilometre olarak hesaplanıyor. Ancak uçuş hızının yüzde 25 oranında değişebilmesi nedeniyle mesajların teslim süresi her seferinde farklılık gösterebiliyor.

ABDli yazılımcıdan şaşırtan uygulama! Tek mesaj için günlerce bekletiyor: Güvercinle haberleşme geri döndü

MESAJINIZ HİÇ ULAŞMAYABİLİR

Mesafeye bağlı olarak mesajlar birkaç saat içinde ulaşabileceği gibi günlerce de bekleyebiliyor. Uygulamada ayrıca her uçuş için yüzde 0,2 oranında güvercinin kaybolma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle gönderilen bazı mesajlar alıcısına hiç ulaşmayabiliyor.

ABDli yazılımcıdan şaşırtan uygulama! Tek mesaj için günlerce bekletiyor: Güvercinle haberleşme geri döndü

Carrier Pidge, kullanıcıların gönderdikleri güvercinlerin harita üzerindeki yolculuğunu canlı olarak takip etmesine de imkan tanıyor. Kullanıcılar arkadaşlarını bir "sürü" altında toplayabiliyor, sohbetlerini "kuşhane" içerisinde düzenleyebiliyor ve yeni sanal güvercinler satın alabiliyor.

Uygulama böylece mesajlaşmayı hızdan ziyade bekleme, mesafe ve belirsizlik üzerine kurulu ‘farklı’ bir iletişim deneyimine dönüştürüyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Ünlü oyuncudan sevenlerini kahreden haber! 36 yaşında hayatını kaybetti

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası