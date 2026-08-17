"Heroes" ve "Nashville" dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"Heroes" ve "Nashville" gibi popüler televizyon dizilerindeki başrolleriyle tanınan ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti. Panettiere'nin babası Skip Panettiere, kızının ölümünü yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ünlü oyuncudan sevenlerini kahreden haber! 36 yaşında hayatını kaybetti

DÜNYA ÇAPINDA ÜN KAZANDI

ABD'de 1989'da doğan Panettiere, kariyerine çocuk oyuncu olarak reklam ve dizilerde rol alarak başladı. "Heroes" dizisinde oynayan Panettiere, 2006'daki bu rolünün ardından dünya çapında ün kazandı. Oyuncu daha sonra yer aldığı "Nashville" dizisindeki performansıyla 2 kez Altın Küre'ye yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterildi.

Panettiere daha önce, alkol bağımlılığı ve depresyonla mücadelesini kamuoyuyla paylaşmış, yıllarca depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Ünlü oyuncudan sevenlerini kahreden haber! 36 yaşında hayatını kaybetti

Hayden Panettiere, "Nashville" dizisinin çekimleri devam ederken 2015'te rehabilitasyona başlamıştı.

Oyuncunun ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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