Ecem Erkek'in büyük değişimi! 20 kilo verdi, yeni halini paylaştı

Bu düşünce yapısının evliliğine ve ilişkilerine de yansıdığını belirten Ecem Erkek, "O kadar öyle büyüdüm ki evliliğimde de ilişkilerimde de öyle oldu. Belki de bu durum benden kaçmalarına sebep oldu. Sonra ben artık dedim ki 'Çok erkek gibisin Ecem'... Çok sonradan kendimin farkına vardım" demişti.