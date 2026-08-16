Ecem Erkek'in büyük değişimi! 20 kilo verdi, yeni halini paylaştı
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ecem Erkek, verdiği kilolarla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından eski ve yeni halini paylaşarak 20 kilo verdiğini açıkladı.
Erkek'in değişimi sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerken, oyuncunun daha önce kilo verme süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
Ecem Erkek, daha önce gazetecilere verdiği bir röportajda, "Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda güzel besleniyorum, spor yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun bir süredir yağlanma problemi yaşadığı 3 bölgeye aynı anda uygulanabildiği belirtilen "Lipowaves Premier" yöntemini kullandığı da konuşuluyordu.
"HAYALİM ÇOK İYİ BİR OYUNCU OLMAKTI"
Ecem Erkek, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olarak özel hayatı ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. "Hayat Sırları" dizisiyle oyunculuğa başladığını anlatan Erkek, Ankara'nın ardından Bursa'da 2 yıl tiyatro üzerine çalıştığını söylemişti.
Bursa'dan turne için İstanbul'a geldikleri dönemde Sezen Aksu'nun da oyunlarını izlediğini belirten Erkek, Aksu'nun daha sonra kendisine yardımcı olduğunu ifade etmişti.
"Hayat Sırları" dizisinin ardından Güldür Güldür macerasının başladığını anlatan oyuncu, "Hayalim komedi yapmaktan ziyade çok iyi bir oyuncu olmaktı" demişti.
BOŞANMA NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI
Hülya Avşar'ın "Sen ünlenince mi ayrıldın? Ne yaptın?" sorusuna cevap veren Ecem Erkek, 2019 yılında boşandıklarını söylemişti.
"Bazen olmuyor ve zorlamamak gerekiyor. Birbirimizi üzmeden ayrıldık" diyen oyuncu, Avşar'ın "Sonra hayatına kimse girdi mi?" sorusuna ise "Girdi de ne oldu? Bak buraya yine sap gibi geldim. Ben çıktığım iki insanda da güçlü kadının sevilmediğini gördüm" cevabını vermişti.
"ÇOK SONRADAN KENDİMİN FARKINA VARDIM"
Çocukluğundan itibaren annesinin "Kimseye müdana etme, her işini kendin yap" sözleriyle büyüdüğünü anlatan Erkek, bunun kendisine "erillik" kattığını söylemişti.
Oyuncu, "Tavrım, konuşmam, giyinmem... Saçım mesela lisede 3 numaraydı benim. Ne kadar erkek gibi görünürsem o kadar güçlü olurum diye düşünüyordum" ifadelerini kullanmıştı.
Bu düşünce yapısının evliliğine ve ilişkilerine de yansıdığını belirten Ecem Erkek, "O kadar öyle büyüdüm ki evliliğimde de ilişkilerimde de öyle oldu. Belki de bu durum benden kaçmalarına sebep oldu. Sonra ben artık dedim ki 'Çok erkek gibisin Ecem'... Çok sonradan kendimin farkına vardım" demişti.