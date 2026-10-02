ÖZEL | TFF ve MHK'da taşlar yerinden oynuyor: "Görevde kalmaları zor"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Genel Sekreteri Ahmet Güvener, Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan son olayların Türk futbolunu son derece kötü etkilediğini belirten Güvener, krizin temelinde futbol kulüplerinin MHK yönetimi ve kararları üzerindeki belirleyici etkisinin yattığını vurguladı.

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Türk futbolunun gündemine bomba gibi düşen “Hakemler Dosyası” soruşturmasında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in de dün gözaltına alınmasıyla devam eden soruşturmalar farklı bir boyut kazandı. TFF eski Genel Sekreteri Ahmet Güvener, yaşanan olayları Türkiye Gazetesi’ne yorumladı.

GÜVENER: “SÜREÇ ASLINDA 2022’DE BAŞLADI”

Olayların tarihsel arka planına dikkat çeken Ahmet Güvener, krizin başlangıç noktasıyla ilgili olarak, “Süreç, 2021’de göreve gelen Ferhat Gündoğdu’nun, bazı kulüplerin talepleri doğrultusunda 8 Mart 2022’de ligin en tecrübeli ve tanınmış hakemlerini liste dışı bırakmasıyla başladı. Tahkim Kurulu’nun bu kararı iptal etmesinin ardından Gündoğdu, Nisan 2022’de görevinden ayrıldı ve elenen hakemlerin bir kısmı sahalara geri döndü. Ancak 2024 yılında İbrahim Hacıosmanoğlu TFF Başkanı seçildikten sonra, yine kulüplerin isteğiyle Ferhat Gündoğdu’yu yeniden MHK Başkanlığına getirdi.” diye konuştu.

TFF eski Genel Sekreteri Ahmet Güvener

“SİSTEM DEĞİŞMEDEN ZOR”

Tüm bu kararlar göz önüne alındığında Türk hakemliğinin bugün sürüklendiği noktanın asıl sorumlusunun kişiler değil, bizzat kulüpler ve mevcut sistem olduğunu belirten Güvener, "Yani bugün Ferhat gider yerine Ali gelir; Ali gider, başkan gider yerine Mehmet gelir ama hiçbir şey değişmez. Türkiye’de sistem değişmediği sürece bu olaylar hep olacaktır" ifadelerini kullandı.

“ŞU DÖRT MADDE ÖNEMLİ”

Sadece insanları değiştirerek bir yere varılamayacağını ifade eden eski Genel Sekreter, Türk futbolunda acilen değişmesi gereken dört temel maddeyi sıraladı: Futbol Federasyonunun genel kurul yapısı, Kulüpler Birliği ve federasyon arasındaki ilişkinin netleştirilmesi, Tahkim ve PFDK’nin yapısı (ki Anayasa Mahkemesi de bu değişimi istemiştir) ve Merkez Hakem Kurulu’nun yapısı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

“HİÇBİRİNİN SESİ ÇIKMIYOR”

Yaşanan tablonun ana failinin kulüpler olduğunu savunan Güvener, "Bugünkü olanların tek sorumlusu kulüplerdir. Bütün kulüpler midir bilmiyorum ama Ferhat Gündoğdu’yu göreve getirmek isteyen, Nihat Özdemir’in zamanında da bu operasyonu yaptıran bazı kulüp başkanları ve kulüplerdir. Şimdi hiçbirinin sesi çıkmıyor, hepsi kenarda oturmuş izliyor." sözlerini sarf etti.

“HAKEMLERE GÜVEN SIFIR NOKTASINDA”

Liglerin ertelenmesi yönündeki tartışmalara da değinen Ahmet Güvener, bu tavsiyenin hiçbir sorunu çözmeyeceğini söyleyerek şöyle konuştu: "Türkiye Ligi ertelenmez, ertelenmesine gerek de yoktur. Ertelenince hiçbir şey çözülmez; çünkü bu, üç günde halledilecek bir olay değildir. Zaten şu anda Türk hakemliğine olan güven sıfır noktasındadır. Yapılan zararı telafi etmek yıllar sürecektir. Bu yüzden oyuncular hakemlere güvenmiyor. Dünya futbolunda da bu durum iyi şekilde karşılanmamıştır. Sonucu ne olursa olsun bu yaşananlar hiç hoş bir durum değil."

“O KOLTUKTA KALMALARI ARTIK GÜÇ”

Gelişmeler karşısında mevcut yönetimin konumunu değerlendiren Güvener, açıklamasını şöyle tamamladı: "Sistem değişmediği sürece hiçbir şey değişmez; 'Şu gitsin, bu gelsin' demenin bir anlamı yoktur. Belli ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın da Federasyon Başkanı'nın da orada kalması güç gözüküyor. En azından sezon sonundaki seçimlerde bir değişiklik olacaktır; ama dediğim gibi, sistem değişmeden kişilerin değişmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Benim kanaatim budur."

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