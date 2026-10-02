MHK başkanlığı için sürpriz hamle: Bünyamin Gezer'den teklife cevap

Hakemlik kariyerine 2011 yılında nokta koyan, şimdilerde futbol yorumculuğu yapan FIFA kokartlı eski hakem Bünyamin Gezer, kendisine yapılan Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı teklifini geri çevirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından MHK başkanlığı için arayışlara başladığı belirtildi.

Ferhat Gündoğdu

HACIOSMANOĞLU'NDAN KRİTİK HAMLE

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF'nin, 2011 yılında hakemliği bırakan 53 yaşındaki eski hakem Bünyamin Gezer'e, MHK başkanlığı için teklif götürdüğü öğrenildi.

Bünyamin Gezer

BÜNYAMİN GEZER KABUL ETMEDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TRT Spor ekranlarında yorumculuk yapan Bünyamin Gezer, kendisine yapılan MHK başkanlığı teklifini reddetti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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